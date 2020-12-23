اعتماد البطاقة الذكية لبيع الخبز في حلب

حلب- معن الغادري

أنهت محافظة حلب كافة ترتيباتها وتحضيراتها لإطلاق المرحلة التجريبية لبيع مادة الخبز عبر نظام البطاقة الذكية، وذلك بدءاً من يوم غد الخميس .

وحدد المكتب المختص في مجلس المحافظة بالتنسيق مع المؤسسة السورية للمخابز 811 منفذاً ومركزاً معتمداً للبيع موزعة بالريف والمدينة.

وبيّن سمير جعفر رئيس المكتب أنه تم توزيع منافذ البيع على نحو يغطي كافة مناطق الريف والمدينة، حيث تم اعتماد 181 مخبزاً عاماً وخاصاً في الريف والمدينة، بالإضافة إلى 30 صالة ومركزاً تابعاً للسورية للتجارة، و27 صالة تابعة للجمعية التعاونية الاستهلاكية داخل المدينة، يضاف إلى ذلك 456 معتمداً في الريف وأحياء المدينة .

من جانبه أكد مدير فرع حلب للمؤسسة السورية للمخابز أن الأفران العامة ستباشر عملها وفق نظام البطاقة الذكية اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأربعاء.

وفي تصريح لمدير عام المخابز زياد هزاع أكد أنه سيتم حالياً إطلاق هذه التجربة كمرحلة أولى من خلال 811 نقطة بيع موزعة بالبيع المباشر في المخابز العامة والخاصة في المدينة والريف، إضافة الى اعتماد منافذ السورية للتجارة، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والمعتمدين في أحياء المدينة والريف، أسوة بما تم تطبيقه في محافظات دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحماة، ولاحقاً في محافظة حمص، مضيفاً أن الهدف هو إيصال الدعم إلى مستحقيه، والحد من الهدر والتلاعب بمدخلات صناعة الرغيف من دقيق وخميرة ومحروقات، وذلك على ضوء الدعم الكبير المقدم للرغيف التمويني.

ولفت هزاع إلى أنه ستتم مراعاة الحالات الخاصة بما فيها العازب، وطلاب الجامعة، والأسر التي لا توجد لديها بطاقات، والحالات الإنسانية التي يقدرها المعنيون بالمحافظة بموجب أسس محددة توضع من قبلهم.