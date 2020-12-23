تكريم الفائزين بالشعر في مهرجان نديم محمد

طرطوس – وائل علي

ضمن فعاليات مهرجان نديم محمد للشعر والنقد، أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الشعراء الشباب لعام ٢٠٢٠ التي أقامتها وزارة الثقافة- مديرية ثقافة طرطوس نتائج المسابقة، حيث ذهبت المرتبة الأولى ليزن عيسى عن قصيدة بعنوان “على عتبات العشرين” والمرتبة الثانية لإسماعيل مجد عن قصيدة “تفتح المجد” والمرتبة الثالثة لعلي نبيل شاليش عن قصيدة “بلا عنوان” وقد منح الفائزون شهادات المشاركة والجوائز، وتخلل الحفل عرض وثائقي بعنوان “في حضرة النديم”.

يشار إلى أن المهرجان يتضمّن أمسيات وقراءات شعرية لعدد من الشعراء تستمر حتى غدا الخميس الساعة الخامسة مساءً في ثقافي طرطوس.