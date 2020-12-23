عن عيد الميلاد وشجرته

يحتفل أغلبية الناس حول العالم بعيدالميلاد في ليلة الرابع والعشرين، تنتشر في الساحات العامة لافتات خاصة وسلاسل ضوئية، كما توضع شجرة الميلاد في أماكن بارزة. يعتبر عيد الميلاد عطلة في معظم بلاد العالم، يوم مقدس تمتزج فيه الثقافات والتقاليد المتشكلة عبر السنين، فهناك الشجرة المزينة بالألعاب وبطاقات المعايدة وبابا نويل والأجراس وهياكل المغارات التي تحتوي على تماثيل الأسرة المقدسة بالإضافة إلى ترانيم العيد الخاصة، كلها طقوس امتزجت مع بعضها مكونة عيد الميلاد الذي نعرفه بحلته اليوم.

كان معظم الرومان الوثنيين يحتفلون في الخامس والعشرين من كانون الأول بعيد “ميثراس” إله الشمس الذي لا يقهر، والذي ترجع عبادته إلى بلاد فارس وانتشرت عبادة الشمس في معظم أصقاع الأرض، وتم إعلان يوم 25 كانون الأول يوم ميلاد المسيح لدحض عبادة الشمس.

يطغى على زينة الميلاد ثلاثة ألوان هي: اللون الأخضر والذي يرمز “للحياة الأبدية“، خصوصاً مع استخدامه للأشجار دائمة الخضرة التي لا تفقد أوراقها، اللون الأحمر ويرمز لدم السيد المسيح الذي أُريق في صلبه، اللون الذهبي لون مرتبط بعيد الميلاد، يرمز إلى هدايا المجوس التي قدموها لمريم العذراء بعد ولادة السيد المسيح.

تقول إحدى القصص القديمة أن القديس “بونيغاس” كان يعظ في إحدى القبائل الألمانية لكي يقلعوا عن عبادة شجرة البلوط لأنها شجرة غير مقدسة وغير قادرة على حماية نفسها، وفي نفس اللحظة التي كان يلقي فيها الراهب العظة سقط غصن من شجرة البلوط التي كان يقف تحتها وتحطم إلى غصينات صغيرة، فألقى الناس في ذلك تفاسير عدة تقول بعض القصص أن البعض قال أنها معجزة وطالبوا بتسمية الشجرة باسم “شجرة الطفل يسوع” وبدؤوا منذ ذلك الحين بالاحتفال بعيد الميلاد بزراعة فروع صغيرة من الأشجار.

يعتقد أن أول من أضاء شجرة الميلاد بالشموع في القرن السادس عشر هو الإصلاحي البروتستاني مارتن لوثر، إذ تحكي القصص أنه فيما كان عائداً إلى منزله في إحدى ليالي الشتاء يتمتم بترانيم دينية، اندهش من بريق النجوم المتلألئة في قبة السماء، ولما روى لعائلته ما أصابه من أحاسيس نصب شجرة في الغرفة ووضع شموعاً مضاءة على أغصانها.