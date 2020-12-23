مرمريتا تحتفل بالميلاد المجيد وتضيئ شجرتها العملاقة

البعث ــ نزار جمول

زينت شجرة الميلاد العملاقة ساحة بلدة مرمريتا التي تقع في وادي النصارى غرب مدينة حمص وسط حضور كبير من أهالي البلدة وجوارها من القرى الأخرى، ومشهد إضاءة هذه الشجرة ترك آثاراً اجتماعية في غاية الروعة إذ زرع الفرح على وجوه الحضور الذين تناسوا مرارة العيش والأيام العصيبة التي تمر بها سورية أرض السلام، فمرمريتا التي تصنع الحب والفرح في كل عام، لم يتغير فيها الفرح في هذا العام إلا قبل إضاءة هذه الشجرة، ففي الميلاد يتجدد الفرح وتتجدد المحبة، هم أهالي مرمريتا الذين احتفلوا بالميلاد بقلوب عامرة بالحب، هكذا عبر أهالي البلدة عن فرحتهم، وقالوا وهم يحتفلون بإضاءة الشجرة في ساحة دير القديس بطرس وسط أجواء شديدة البرودة: نريد أن نسرق الفرح في غفلة من الآلام التي نمر بها نحن وكل شعب سورية الصامد في ظل كل الأزمات وتسلل الوباء القاتل لمنطقتناالجميلة.