ملادينوف لن يتولى منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

أبلغ الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا العام المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله إن “ملادينوف أبلغ غوتيريش بأنه سيستقيل من الأمم المتحدة عندما تنتهي وظيفته الحالية كمبعوث إلى الشرق الأوسط في الـ 31 من الشهر الحالي وبأنه اتخذ هذا القرار لأسباب شخصية وعائلية.

وشغل ملادينوف البالغ من العمر 48 عاماً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ عام 2015.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تبحث عن مرشحين محتملين لرئاسة البعثة الأممية إلى ليبيا لكن المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستبقى في المنصب بالوقت الحالي.