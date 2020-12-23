نتائج منطقية لكرة العربي والطموح بالأفضل

السويداء- زياد عامر

لم تخرج نتائج كرة العربي للرجال عن التوقعات خلال مشاركتها في دوري الدرجة الأولى، فبعد نهاية مرحلة الذهاب، جمع الفريق ثماني نقاط من خلال الفوز على النضال والمعضمية على أرضه، والتعادل خارجها أمام النبك والضمير، والخسارة أمام نادي المحافظة.

مدرب الفريق قيصر الباروكي أكد لـ “البعث” بأن هدف جهازه الفني كان منذ البداية تجنب الخسارة في السويداء، والحصول على نقطة التعادل على الأقل خارج الأرض، مضيفاً: النتائج كانت منطقية، وحتى الخسارة أمام المحافظة كانت شبه محسومة قياساً بالإمكانيات والظروف المحيطة، فاختيار تشكيلة الفريق الأساسية خضعت لها عدة عوامل، أهمها التزام اللاعبين بالتمرين الذي حكمته ظروفهم الخاصة، وخاصة أمور العمل، إذ يتقاضى أحدهم راتباً بحدود 75 ألف ليرة سورية فقط، وذلك بسبب الحالة المادية الصعبة التي يعيشها النادي.

وعن مباريات الإياب، أبدى الباروكي ثقته بأن تكون نتائجها في رحلة العودة أفضل رغم صعوبة اللقاءات، وخاصة مع المتصدر نادي المحافظة، مشيراً لحالة انسجام تامة مع مساعده أيمن العسافين، والمدير الفني للفريق ماهر جمول، متمنياً بالوقت نفسه أن يتحسن الوضع المادي للنادي، وبالتالي تزداد الحوافز المادية التي ستنعكس بشكل إيجابي على عطاء اللاعبين على البساط الأخضر.