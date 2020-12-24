آلاف الشهداء والبنى المدمرة حصيلة جرائم تحالف العدوان السعودي على اليمن

شنت طائرات تحالف العدوان السعودي الاستطلاعية 11 غارة على مناطق الفازة والجَبْلية والدُّرَيهمي وشارع الخمسين في محافظة الحُدَيْدَة خلال الساعات الماضية.

ورصد مصدر عسكري يمني 147 خرقاً جديداً لقوات العدوان في جبهات الحُدَيْدَة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما قصفت القوات مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة خلال الساعات الماضية بـ277 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبين خروق قوات التحالف السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار في الحُدَيْدَة خلال الساعات الماضية؛ استحداث تحصينات قتالية وتحليق 13 طائرة تجسس. فيما طال القصف الجوي لطائرات تحالف العدوان بـ3 غارات منطقة الشبكة الحدودية بين نجران السعودية وصعدة اليمنية.

كما استهدفت بغارة جوية منطقة الخراشيب بنجران السعودية. هذا وأفاد مصدر محلي يمني بقصق صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بصعدة شمال اليمن.

يأتي ذلك في وقت كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في العاصمة اليمنية صنعاء عن حصيلة جرائم التحالف السعودي خلال 2100 يوم من الحرب المستمرة على اليمن.

وأفاد المركز باستشهاد وجرح43397 مدنياً خلال 2100 يوم من العدوان على اليمن الذي بدأ منذُ شهر آذار 2015 وأسفر عن استشهاد 17042 مدنياً بينهم 3804 أطفال و2389 إمرأة.

كما أحصى المركز عدد المنشآت المدمرة والمتضررة في البنية التحتية من جراء العدوان السعودي على اليمن والتي بلغت 9526 منشأة، إضافة إلى تدمي وتضرر 15 مطاراً و16 ميناءً و305 محطة ومولدات كهربائية و545 شبكة ومحطة اتصال.

وبحسب المركز فقد تعمّد العدوان السعودي تدمير واستهداف 2181 خزان وشبكة مياه و1974 منشأة حكومية و4490 جسراً، حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان السعودي 22913 منشأة اقتصادية، إضافة إلى تدمير وتضرر 393 مصنعاً و289 ناقلة وقود و11365منشأة تجارية و411 مزرعة دجاج ومواشي.

أما بالنسبة لوسائل النقل، فقد دمّر العدوان السعودي 7229 وسيلة نقل و463 قارب صيد و899 مخزن أغذية و392 محطة وقود و678 سوقاً تجارية و794 شاحنة غذاء. وتجاوز عدد المنازل المدنية المدمرة والمتضررة من جراء العدوان السعودي نصف مليون منزل.

العدوان السعودي أدى إلى تدمير 177 منشأة جامعية و1393 مسجداً و366 منشأة سياحية و389 مستشفى ومرفقاً صحياً، إضافة إلى تدمير واستهداف بشكل متعمد 1099 مدرسة ومركزاً تعليمياً و7005 حقول زراعية و133 منشأة رياضية و245 موقعاً أثرياً و47 منشأة إعلامية، بحسب إحصاء المركز.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمني وجه نداءً إنسانياً إلى منظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية بالشأن الإنساني والأمم المتحدة والصليب الأحمر واليونسيف، داعياً “للوقوف بحزم ومصداقية وإنسانية في وجه حرب الإبادة التي يمارسها تحالف العدوان بحق أطفال اليمن”.