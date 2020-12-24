إجراءات مكثفة لمكافحة حشرة “جادوب الصنوبر” في حماة

حماة- حسان المحمد

تقوم مديرية زراعة حماة بإجراءات مكثفة لمكافحة حشرة جادوب الصنوبر المنتشرة في الغابات والأراضي بريفي المحافظة الغربي والشرقي بمساحة أكثر من 1809 هكتارات. وبيّنت رئيسة دائرة وقاية النبات في زراعة حماة المهندسة رشا العلي أن أعمال مكافحة الحشرات شملت مناطق حراجية متفرقة وغابة بركان في منطقة سلمية، إضافة إلى مواقع متفرقة في مصياف، مشيرة إلى أن أعمال المكافحة اعتمدت على الأسلوب الميكانيكي ومن خلال عددٍ من العمال لجمع أعشاش البيض ويرقات الجادوب وحرقها وقصّ الأغصان المصابة، كما يتمّ تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الحشرة، وذلك من خلال مرحلتين: الأولى ميكانيكية والثانية كيميائية.

يُذكر أن حشرة جادوب الصنوبر آفة تصيب أشجار الصنوبر وتلتهم أوراقها، وتكمن خطورتها بتأثيرها على المحاصيل الأخرى المزروعة مما يؤدى إلى إضعاف إنتاجها، عدا عن أنها تشكّل خطراً على صحة الإنسان وتُحدث التهابات جلدية وحساسية في العين، وخاصة أثناء التماس المباشر معها كونها سامة.