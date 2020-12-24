انطلاق فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

انطلقت في صالة الباسل للفنون الجميلة في اللاذقية فعاليات “أيام الفن التشكيلي السوري” التي تقيمها مديرية الثقافة وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية، بمشاركة أكثر من أربعين فناناً وفنانة من محافظة اللاذقية وعدد من الفنانين المقيمين في المحافظة من خارجها. وقد افتتح المعرض الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع الحزب، وتحاور مع الفنانين حول الأفكار المطروحة والأساليب الفنية التي اشتغلوا عليها في أعمالهم ومشاركاتهم في المعرض الذي يضمّ مجموعة من الأعمال في مجالات التصوير الزيتي والنحت بخامتي الحجر والخشب بأساليب متنوعة من الواقعية والتعبيرية والتجريبية، وهذه الأساليب تنطبق على أعمال التصوير والنحت.

وفي لقاء “البعث” مع الفنان التشكيلي فريد رسلان رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية قال: من خلال قراءتنا للأعمال المعروضة نستطيع أن نقول إن المستوى الفنّي جيّد بشكل عام من حيث الشكل والمضمون، وكذلك التقنية المتّبعة في معالجة الخامات التي استخدمها الفنانون في تنفيذ أعمالهم، كذلك المشاركة كانت جيدة، حيث بلغ عدد الفنانين المشاركين 43 فناناً وفنانة من أجيال مختلفة، ونلاحظ في هذا المعرض ازدياد نسبة المشاركة من قبل الفنانين الشباب الذين يشكلون إضافة واعدة ومؤشراً واضحاً على تطور الحركة الفنية في هذه المحافظة، وأغلب هؤلاء الشباب هم من خريجي كلية الفنون الجميلة في جامعة تشرين. وأضاف: لا نقلّل هنا من دور باقي الفنانين الذين واكبوا مسيرة التشكيل في هذه المحافظة وكانوا الرواد والمؤسّسين منذ تشكيل فرع نقابة الفنون الجميلة عام 1982 والذي يرفد الحركة الفنية بجيل جديد من الفنانين كل عام.

وعن الجديد في المعرض قال رسلان: كان متنوعاً في الأساليب الفنية، حيث ضمّت صالة المعرض الأعمال الواقعية إلى جانب التعبيرية والتجريدية.. وغيرها، وظهرت هذه الأساليب في أعمال التصوير والحفر والنحت التي عُرضت، ومسيرة العطاء والإبداع مستمرة، والفنان رغم كل الظروف المحبطة، لا زال ينتج الروائع ويشارك في المعارض والأنشطة الفنية ويغني الحياة الثقافية في مجال مهمّ من مجالاتها.