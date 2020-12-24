كوبا تجدد وقوفها إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب

أكدت كوبا مجدداً وقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب ودعم جهود الحل السياسي لحل الأزمة فيها بما يحفظ احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الكوبي آنايانسي رودريغيز سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا بمقر وزارة الخارجية الكوبية في العاصمة هافانا أمس حيث نوه الجانبان بمستوى العلاقات بين البلدين مؤكدين ضرورة المضي بتعزيزها في شتى المجالات.

وقدم السفير ميا خلال اللقاء عرضاً حول الوضع في سورية مؤكداً تصميمها على اجتثاث الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.