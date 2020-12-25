أكثر من 11 مليار ليرة تعويضات المتضررين من الحرائق باللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

بلغ مجموع مبالغ التعويضات الموزّعة على المزارعين المتضررين من الحرائق في ريف محافظة اللاذقية، وفق ما أوردته مديرية زراعة محافظة اللاذقية ١١،١٦٦ مليار ليرة، وتشمل تعويضات الحرائق التي نشبت في ريف المحافظة في التاسع والعاشر من شهر تشرين الأول الماضي.

وذكر مدير الزراعة المهندس منذر خيربك أنّ المبالغ تمّ توزيعها على 16821 مزارعاً متضرراً في مناطق المحافظة الأربع، لافتاً إلى أنّ المديرية لا تزال تستقبل اعتراضات من المواطنين المتضررين لتقييم الأضرار في أراضيهم الزراعية، حيث تسلّمت حتى الآن 3163 اعتراضاً تركّزت في معظمها بمنطقة القرداحة. وأكّد خيربك أنّ المديرية شكّلت 6 لجان مركزية للبتّ في الاعتراضات وملاحق استمارات التحقّق، 4 منها تعمل في نطاق منطقة القرداحة، ولجنة في منطقتي جبلة والحفة، ولجنة أخرى في منطقة اللاذقية.