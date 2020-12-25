أكثر من 5.5 مليار ليرة مشاريع “المنطقة الجنوبية”

دمشق- محسن عبود

تجاوز فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للمشاريع المائية خطته لهذا العام من خلال تنفيذه مشاريع، إذ تجاوزت قيمتها 5.5 مليار ليرة، حيث نفذ مشاريع في مناطق بسيمة- عين الفيجة بقيمة حوالي 450 مليون ليرة.

وأوضح المهندس شجاع محمد علي مدير الفرع أن الفرع انتهى من تنفيذ شبكة مياه للشرب في منطقة قلعة جندل بريف دمشق حسب الخطة الموضوعة بقيمة عقدية وصلت لأكثر من 400 مليون، إضافة إلى تكليف الفرع بملحق أعمال استكمالاً للمشروع قيمته قاربت 200 مليون، وتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع، كما أنهى الفرع تنفيذ مشروع شبكة مياه حلا بريف دمشق مع الملحق بقيمة حوالي 425 مليون ليرة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع شبكة مياه الشرب في منطقة النبك ورأس المعرة وعين التينة لصالح وزارة الموارد المائية.

وأشار علي إلى أن الفرع يتابع تنفيذ مشاريع في محافظة السويداء، أهمها مشروعا صرف صحي في قريتي عرمان وسليم، حيث تمت المباشرة بالمشروعين، والمتوقع الانتهاء منهما ضمن المدة العقدية المتفق عليها، وبلغت قيمة المشروعين ما يقارب 370 مليون ليرة.

وعن مشاريع الصرف الصحي في محافظة درعا، بيّن مدير الفرع أن أهمها مشروع الصرف الصحي في بلدة التبنة الذي تم الانتهاء منه، أما بخصوص مشروعي الصرف الصحي في منطقة دير البخت ومنطقة موثبين فإن العمل مستمر بنسبة إنجاز تجاوزت 75%، حيث بلغت القيمة العقدية لكامل مشاريع درعا في مجال الصرف الصحي أكثر من مليار ليرة، كما قام الفرع بإنهاء أعمال التعبيد في مشروع المسيفرة الذي توقف العمل به لفترة طويلة بسبب ما شهدته المنطقة من أعمال إرهابية، ولفت مدير الفرع إلى صعوبات تواجه العمل في تنفيذ المشاريع كنقص الكوادر الفنية بسبب التسرب الذي حصل خلال سنوات الأزمة، إضافة إلى قدم الآليات.