ارتفاع مخازين سدود حمص والحالة الفنية جيدة

حمص- صديق محمد

ارتفعت نسبة مخازين السدود الرئيسية والمتوسطة والصغيرة والحفائر في محافظة حمص بشكل جيد نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وذكر المهندس إسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية لـ “البعث” أن نسبة التخزين في سد قطينة وصلت حتى تاريخه لـ 144 مليون متر مكعب، أما كمية التخزين في سد المزينة فتبلغ نحو 2 مليون متر مكعب، وفي سد تلحوش أكثر من 9 ملايين متر مكعب، وسد زيتا 43.9 مليون متر مكعب، وسد تلدو 4.3 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن نسبة الهطولات مقبولة بشكل عام لمثل هذه الفترة من العام، حيث بلغت نسبتها حتى تاريخه 21 بالمئة أكثرها في تلكلخ، بمعدل 104 ملم، لافتاً إلى أن الحالة الفنية لمعظم سدود المحافظة جيدة، وقد عملت الورشات على إجراء الصيانات الطارئة والدورية للسدود، ولاتزال بعض الصيانات مستمرة حتى الآن استعداداً لموسم التخزين المطري.