اعتذار “مفهوم” لكرة الجهاد عن كأس الجمهورية

القامشلي – عبد العظيم العبد الله

بعد أن أوقعت القرعة فريق الجهاد بكرة القدم مع نادي الشهباء في الدور الأول لمسابقة كأس الجمهوريّة، استعدّ لها نادي الجهاد على أساس اختيار الملعب المحايد، وقد طلبت إدارة نادي الجهاد أن يكون الملعب في دمشق لأنها تضطر لتقطع المسافة الطويلة جواً من القامشلي إلى دمشق، والغرابة أن اتحاد الكرة حدّد الملعب في مدينة حماة، وبالتالي فإن الفريق سيقطع مئات الكيلو مترات وساعات سفر تتجاوز الـ 15 ساعة.

ولأن نادي الجهاد غير قادر على رحلة ابن بطوطة والتنقل من القامشلي إلى دمشق ومنها إلى حماة، والعودة بالرحلة المكوكية نفسها، وصرف تلك الحسبة المالية الكبيرة، والتي لا يملك النادي منها ليرة سورية، فكان قرار الجهازين الفني والإداري للفريق ومعهم مجلس الإدارة الاعتذار عن المشاركة في مسابقة كأس الجمهورية!!.

جمهور نادي الجهاد اعتبر الاعتذار نتيجة لعدم إنصاف ناديهم مجدداً، وألمح إلى أن اتحاد الكرة لم يراعِ ظروف النادي الذي يعيش صعوبات كبيرة.