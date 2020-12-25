افتتاح أسبوع الـ “البوكسينغ داي” بقمة بين الجارين أرسنال وتشيلسي

السادس والعشرون من كانون الأول هو الموعد السنوي لمباريات “البوكسينغ داي” في بريطانيا، وليس في انكلترا وحدها، حيث يصار إلى لعب مباريات الدوريات هناك بموعد واحد، ومراعاة عدم لعب أية مباراة ديربي، ولكن مع الأيام، وازدحام مواعيد الفرق الكبرى للدوري الانكليزي بالاستحقاقات القارية، تم التغاضي عن أغلب هذه القواعد، وترجع التسمية إلى روايتين: الأولى لأنه في هذا اليوم يقوم الأغنياء في بريطانيا بتقديم الهدايا للفقراء في صناديق، والثانية بسبب مباريات الملاكمة في بريطانيا التي تقام في اليوم نفسه.

وبالعودة إلى المباريات ستشهد الجولة الخامسة عشرة إقامة قمتين من العيار الثقيل: الأولى بين ليستر سيتي الثاني الذي يمر بأفضل أوقاته هذا الموسم، فهو نجح في تحقيق 9 انتصارات، ويحاول اليوم حصد النقاط الثلاث ليقترب من ليفربول صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة، ومانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث بـ 26 نقطة الذي فاز بنتيجة ثقيلة الجولة الماضية على نادي ليدز يونايتد بستة أهداف مقابل هدفين.

وفي المواجهة الثانية يلتقي فريق أرسنال الخامس عشر بجاره تشيلسي الخامس، وخاض كلا الفريقين 14 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، حيث حقق تشيلسي الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وسقط في ثلاث، فيما انتصر أرسنال في 4 مواجهات فقط، وتعادل في اثنتين، وهزم في 8 مباريات، وكان الغانرز قد سقطوا في الجولة الماضية بشكل مفاجئ أمام مضيفهم ايفرتون بهدفين مقابل هدف، بينما يدخل نادي تشيلسي المباراة بكل تركيز وقوة وحزم لتحقيق الانتصار الثمين له، وخاصة أنه يقدم أداء ومستوى مميزاً هذا الموسم، وسيقاتل لتحقيق الفوز وتحسين مركزه للحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.

الدوري الانكليزي

(الجولة 15)

مباريات السبت: ليستر سيتي- مانشستر يونايتد 2.30 ظهراً، أستون فيلا- كريستال بالاس، فولهام- ساوثامبتون، 5 مساء، أرسنال- تشيلسي 7.30 مساء، مانشستر سيتي- نيوكاسل، شيفيلد- ايفرتون، 10 مساء.

مباريات الأحد: ليدز يونايتد- بيرنلي 2 ظهراً، وست هام- برايتون 4.15 مساء، ليفربول- وست بروميتش ألبيون 6.30 مساء، ولفرهامبتون- توتنهام 9.15 مساء.

مباريات (الجولة 16)

مباريات الاثنين: كريستال بالاس- ليستر سيتي 5 مساء، تشيلسي- أستون فيلا 7.30 مساء، ايفرتون- مانشستر سيتي 10 مساء.

مباريات الثلاثاء: برايتون- أرسنال، بيرنلي- شيفيلد، ساوثامبتون- وست هام، وست بروميتش ألبيون- ليدز يونايتد 8 مساء، مانشستر يونايتد- ولفرهامبتون 10 مساء.

مباريات الأربعاء: توتنهام- فولهام 8 مساء، نيوكاسل- ليفربول 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– تقابل مانشستر يونايتد وليستر سيتي في 128 مباراة، حقق خلالها يونايتد الفوز 66 مرة، وهُزم في 33، بينما سيطر التعادل على 29 مواجهة.

– أكبر نتائج ديربي لندن عندما فاز تشيلسي بسداسية نظيفة موسم 2014، ويعد الايفواري ديديه دروغبا هداف الديربي بتسجيل 13 هدفاً.

– التقى تشيلسي وأرسنال في 199 لقاء سابقاً في كل البطولات، كان الفوز حليف “المدفعجية” في 76 مباراة، بينما فاز البلوز في 65 لقاء، وتعادلا في 58 مباراة، وهز تشيلسي شباك أرسنال في 262 مناسبة، واستقبل 277 هدفاً من منافسه اللندني.

– تواجه ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الانكليزي الممتاز 49 مرة، فاز الريدز 28 مرة، بينما انتصر نيوكاسل يونايتد 11 مرة، وانتهت 10 مباريات بالتعادل، وسجل الليفر 101هدف في شباك نيوكاسل، بينما سجل نيوكاسل يونايتد في شباك ليفربول 54 هدفاً.