الأطفال الطليعيون يختارون ممثليهم إلى برلمان الأطفال

اللاذقية – مروان حويجة

واصل الأطفال الطليعيون انتخاب ممثليهم إلى برلمان الأطفال على مستوى فرع منظمة طلائع البعث في محافظة اللاذقية تحت شعار “بالتعاون والعمل نحقّق الأمل“، في وقتٍ تابع فيه الرفاق الطليعيون حملتهم الانتخابية فيوحداتهم الطليعية لاختيار أعضاء برلمان الأطفال على مستوى الفرع، وقد تمّت عملية الإقتراع يوم أمس في مركز الشهيد لويد ميشيل تيروز بمدينة اللاذقية بمشاركة الوحدات الطليعية: وحدة الشهيد لويد ميشيل تيروز – رانديناصر – يوسف قره جه– صلاح الدين– عامر ودح.

وتمّ في مستهل العملية الانتخابية شرح أسس الترشح إلى برلمان الطفل ومن ثمّ جرى فتح باب الترشح لعضوية البرلمان وبعد ذلك عرض الرفاق الطليعيون المرشحون برنامجهم الإنتخابي وتمّت عملية الإنتخاب بروح من المحبة والديمقراطية. وأكد الرفاق المشرفون أن هذه الفعالية النوعية التي تقيمها منظمة طلائع البعث والمتمثلة بالعملية الانتخابية لبرلمان الأطفال تهدف إلى النهوض بالوعي العام لدى الأطفال وتعميق الثقافة المجتمعية ونبذ التطرفوالعنف والإرهاب وترسيخ القيم الإيجابية والإنسانية والأخلاقية والإجتماعية والثقافية والجمالية لدى أطفالنا وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر والتسامح وتشجيع الأطفال للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وتوصيف إحساسهم ومشاعرهم والمطالبة بحقوقهم وتعزيز ثقافة المقاومة وإبراز دور الطفل في القضايا الوطنية وإعطائهم الدور البناء في بناء وإعمار المجتمع، وقد تابع العملية الانتخابية وسير العملية الانتخابية أمينة فرع طلائع البعث الرفيقة سامية صنّين وأعضاء قيادة فرع طلائع البعث والرفيق رافع دالي عضو قيادة شعبة المدينة الثانية للحزب والرفاق مشرفي المنطقة الطليعية والرفاق أعضاء لجنة المنطقة الطليعية ومشرفي الوحداتالطليعية.

وتحت شعار “بالتعاون والعمل نحقّق الأمل” كانت قد انطلقت الحملة الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان الطفلي لفرع اللاذقية لطلائع البعث في المراكز التالية: مركز الكاظمية في منطقة الحفة وفي مراكز: محمد الشيخ – عامرببو – علاء نافذ سلمان – مالك فحام بمدينة اللاذقية بحضور الرفيقة هاجر غنوم رئيس مكتب الثقافة والفنون الجميلة في فرع طلائع البعث والرفيق سهيل ديوب رئيس مكتب التربية التقنية والإعلام والرفاق مشرفي المناطقالطليعية.