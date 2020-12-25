الخارجية الروسية تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تقوض الاستقرار في المنطقة

جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد على أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تقوض الاستقرار في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي اليوم إن روسيا “لم تخف أبداً معارضتها للغارات الإسرائيلية على سورية لكونها تسهم في تقويض استقرار المنطقة” مجددة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية وسلامتها الإقليمية.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

إلى ذلك استهجنت زاخاروفا إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استدعاء السفير الروسي لدى كيان الاحتلال أناتولي فيكتوروف مشددة على أن تصريحاته الأخيرة تتطابق مع المواقف الروسية المعروفة بشأن قضايا الشرق الأوسط.

وقالت زاخاروفا إن رد الفعل الإسرائيلي على تصريحات السفير الروسي يستدعي استغراب موسكو مشددة على الموقف الروسي الثابت القاضي بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية لإحلال السلام في الشرق الأوسط ولا يمكن التوصل إلى استقرار إقليمي مستدام وطويل الأمد دون حلها.

وكان السفير فيكتوروف أكد مؤخراً أن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يمثل أكبر عامل لزعزعة استقرار المنطقة.