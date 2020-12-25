رسالة موجهة من طفل لـ”بابا نويل”

كشفت الهيئة العامة لعلم الآثار في منطقة الألزاس الفرنسية عن رسالة تعود لثلاثينيات القرن الماضي وهي ماتزال مختومة وتعود لطفل كتبها لـ“بابانويل“، إلا أنه لم يرسلها. ونشرت الهيئة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقاً مرفقاً بصور عنالرسالة المكتشفة جاء فيها: “صدفة رائعة العثور على رسالة لم تصل لوجهتها، قبل أيام من عيد الميلاد“.

واكتشف علماء الآثار هذه الرسالة المكتوبة بخط يد طفل لـ“بابا نويل” خلال أعمال تنقيب أثرية في مطاحن فيمنطقة يتراسبورغ ومدينة إيلكيرش غرافنستادن المجاورة. إذ عبر الطفل في رسالته عن رغبته الشديدة بالحصول على الهدايا، مشيراً أنه يفعلالمستحيل من أجل إرضاء أهله. وطلب من بابا نويل دراجة هوائية ودوامة خيل صغيرة ولعبة مائدة.

كما اكتشف علماء الآثارالعديد من المحفوظات تعود لثلاثينيات القرن الماضيإلا أنها أصبحت في وضع سيئ نتيجة التعفن وتعرضها للقوارض. وتشمل هذه المكتشفات صوراً عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات، وبطاقات شخصية ودعوات لتناولالغذاء وقوائم طعام.