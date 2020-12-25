قمة منتظرة بين الوحدة والكرامة في تاسع جولات الدوري الكروي الممتاز

سبع مباريات على درجة كبيرة من الأهمية ستشهدها الجولة التاسعة من الدوري الكروي الممتاز التي ستقام جميعها عند الثانية من ظهر السبت، لقاء ملعب الفيحاء بين الوحدة (الخامس 15 نقطة) وضيفه الكرامة (المتصدر 22 نقطة) سيكون قمة مباريات المرحلة، فأصحاب الأرض يبحثون عن فوز لمصالحة جماهيرهم، والعودة سريعاً للمربع الذهبي، ومن يملك أفضل خط وسط بالدوري فهو قادر على تحقيق مبتغاه، إلا أن الفريق سيواجه فريقاً بات رقماً صعباً، حيث لم يتعرّض للهزيمة حتى الآن، ويمتلك أقوى خط دفاع، ويبحث عن فوز جديد ينهي به العام بصدارة الترتيب.

وستكون رحلة فريق الاتحاد (التاسع 7 نقاط) لملعب الباسل في اللاذقية محفوفة بالمخاطر عندما يلاقي مستضيفه تشرين (الثاني 21 نقطة) الذي لن يفرط بنقاط المباراة في سعيه لتحقيق نجمته الرابعة بالدوري، فالفريق قادر على انتزاع الفوز والانقضاض على الصدارة (في حال تعثر الكرامة)، وقوة الفريق في هجومه وخط وسطه اللذين سيكون لهما كلمة الفصل، أما الاتحاد وفي حال عاد لمستواه وحقق الفوز فسيكون له طعم خاص كونه على حامل اللقب.

الأداء المتوازن الذي يقدمه الجيش (ثالث الترتيب 19 نقطة) هذا الموسم سيمنحه فرصة الخروج من لقاء مضيفه الحرية الحادي عشر (5 نقاط) على أرض ملعب الحمدانية بانتصار جديد يقربه من فريقي الصدارة، لكن المواجهة ليست سهلة، لاسيما أن الحرية يريد تعويض ما فاته نتيجة تعثرات في المراحل الماضية ليبتعد عن مواقع الخطر.

حطين (الرابع 16 نقطة) يتوجه إلى دمشق لملاقاة الفتوة قبل الأخير (نقطتان) على أرض ملعب تشرين في دمشق، فالضيوف يبحثون عن موقع متقدم في الترتيب، ويتوجب عليهم الفوز ليبقوا قريبين من فرق الصدارة، الفريق يضم كوكبة من النجوم، كما يملك أقوى خط هجوم، لكنه يحتاج لتنظيم خطوطه الخلفية، أما أصحاب الأرض فيبحثون عن تحقيق فوزهم الأول في الدوري ليبتعدوا عن المواقع الخلفية، فالنتائج السلبية الماضية فرضت على الإدارة اتخاذ عدد من العقوبات بحق اللاعبين، وهذا سلاح ذو حدين، وقد يؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، أو إيجابية تصب في مصلحة الفريق.

على ملعب الجلاء بدمشق يستقبل الشرطة (العاشر 7 نقاط) ضيفه جبلة (السادس 12 نقطة)، الشرطة يبحث عن طوق نجاة لنتائجه السلبية السابقة، وتعويض تلقيه الخسارة تلو الأخرى، وعليه استغلال الحالة التي يعيشها جبلة بعد مباراته الماضية أمام تشرين، وسيغيب عنه عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة، كما أن جبلة مثقل بالهموم والعقوبات، وسيحاول الخروج ولو بنقطة التعادل على الأقل، والمباراة هي استثنائية لكلا الفريقين.

الوثبة (السابع 11 نقطة) يستقبل على أرض ملعب الباسل في حمص حرجلة الثاني عشر (5 نقاط)، وهي فرصة لأصحاب الأرض لتحقيق فوز يعيد للفريق هيبته، أما الحرجلة فإن أول مباراة لمدربه فراس المعسعس صعبة عليه وعلى الفريق الذي يعاني في خطوطه الأمامية، وعدم تجانس الخلفية، وأي خسارة تعني أن وضع الفريق بات صعباً ويدخله في دوامة العودة لدوري المظاليم.

الملعب البلدي في طرطوس يستقبل لقاء الساحل الأخير (نقطتان) بضيفه الطليعة (الثامن 10 نقاط)، أصحاب الأرض سيجدون صعوبة وهم يلعبون بغياب الجمهور (في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا)، مع كون الطليعة من الفرق التي تلعب مباريات قوية خارج الأرض.

عماد درويش