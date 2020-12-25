لافروف: الإدارة الأمريكية الجديدة هدفها مصالحها الخاصة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أن الإدارة الأمريكية الجديدة سيكون هدفها الأساسي “تحقيق مصالحها الخاصة” من خلال عودتها إلى الصيغ متعددة الأطراف.

وفي منتدى الحوار من أجل المستقبل الذي نظمته مؤسسة غورتشاكوف للدبلوماسية العامة قال لافروف وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “الولايات المتحدة تخلت عن اليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ ولا تزال ترسل إشارة بأنها لا تريد إخضاع أفعالها للقرارات الجماعية إذا كانت لا تعكس مصالحها مئة بالمئة وهذا بحكم التعريف لا يمكن أن يكون”.

ولفت لافروف إلى أن تصرفات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما في آسيا تقوض منظمة التجارة العالمية أيضا وذلك من خلال “إجراءات أحادية الجانب غير مشروعة” على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تمر “بالفعل” بأوقات صعبة للغاية.