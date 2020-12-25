لم شمل بعد ١٠ سنوات

تم لم شمل رجل برازيلي مشرد مع عائلته، بعد أن قام صالون حلاقة محلي بقص شعره وقص لحيته ونشر النتائج على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان جواو كويلو جيماريش، 45 عاماً، بلا مأوى في جويانيا بالبرازيل منذ ثلاث سنوات، لكن عائلته افترضت أنهمات منذ عقد، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي الآونة الأخيرة، عثر عليه في محل لبيع الملابس الرجالية وصالون حلاقة، حيث عرض المالك والموظفون بسخاءتنظيفه وإلباسه ملابس جديدة، وعندما انتشرت صور تحول جيماريش، وتمكنت عائلته من التعرف عليه.

كان جيماريش يسير بالقرب من متجر الملابس الرجالية وصالون الحلاقة، المسمى Padoo، عدة مرات وهو يجمع العلب، لكن ذات يوم، دخل الصالون.

وقال مغني الريف البرازيلي أليساندرو لوبو، صاحب المتجر: جاء وسألناه إن كان جائعاً ويريد شيئاً ليأكله، لكنهرفض وسأل عما إذا كانت لدينا شفرة حتى يتمكن من تقليم لحيته.

قبل الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر جيماريش بشعر طويل متكتل ولحية وشارب متضخمين، حيث قام موظفو المحل بتنظيفه وقص شعره وتصفيفه وتقليم لحيته وشاربه.

قرر لوبو منحه بعض الملابس الجديدة، حيث أعطى جيماريش ثلاثة قمصان، وبنطلونا، وسترة، وزوجاً جديداً منالأحذية، واستغرق الأمر ساعتين لإكمال التحول، وتطوع الفريق بأكمله مما أدى إلى نتيجة مفاجئة.

عندما انتهوا، لم يبد جيماريش حسن المظهر فحسب، بل كان وسيماً، وقرر لوبو وفريقه مشاركة صور تحوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح قائلاً: “لقد حان وقت عيد الميلاد، وكان الهدف هو إظهار أنه بالقليل يمكننا تغيير حياة شخص ما“،لكن ما لم يتوقعوه هو أن صور جيماريش سوف تجعله يجد عائلته فى النهاية، والتي اعتقدت أنه مات مدة 10 سنوات.

وأضاف: “في 16 كانون الأول رأت أسرته الصورة واتصلوا بي، ولأنه ليس لديه هاتف ولا عنوان ثابت، أبلغتهم بمحاولة العثور عليه في اليوم الثاني، وهو ما حدث حيث التقطت كاميرات الفيديو اللحظة التي عثروا فيها علىجيماريش واستقبلوه بعناق.