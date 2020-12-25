مسلحو قسد يختطفون 4 مدنيين في قرية سميحان ويدهسون طفلة في الصور بريفي الحسكة ودير الزور

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق المدنيين ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على مداهمة قرية سميحان غربي بريف الحسكة واختطفت 4 مدنيين من سكان القرية.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” أقدموا على اقتحام قرية سميحان غربي التابعة لبلدة تل براك بريف الحسكة واختطفوا 4 مدنيين من سكان القرية واقتادوهم إلى جهة مجهولة لزجهم في عمليات القتال في صفوفها.

في سياق متصل أقدم مسلحون من الميليشيا على دهس طفلة بسيارتهم ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة قرب بلدة الصور شمال دير الزور.

في الأثناء تواصلت الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي وميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما تسبب بتهجير عدد من أهالي المدينة من منازلهم.

وذكرت مصادر محلية أن تصاعد حدة الاشتباكات بين ميليشيا “قسد” ومرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية واعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنازل السكنية بالقذائف دفع عددا من الأسر إلى هجر منازلها بعد أن أصبحت غير قابلة للسكن بسبب الأوضاع الأمنية السيئة ووقوع أضرار كبيرة بالمنازل وممتلكات الأهالي والبنى التحتية.

وأشارت المصادر إلى حالة من الذعر والهلع بين المدنيين نتيجة القصف العنيف شبه اليومي ما تسبب بمعاناة إنسانية وعدم قدرتهم على تأمين حاجياتهم والذهاب إلى أعمالهم.

وتتواصل منذ أسابيع اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بقذائف المدفعية الثقيلة والتي تسقط بين أحياء المدنيين في مدينة عين عيسى في أقصى الريف الشمالي للرقة ما أدى إلى أضرار مادية بممتلكات الأهالي والأراضي الزراعية.