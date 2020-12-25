٢٠ طناً أسبوعياً من الخضار والفواكه المسوقة ومخاوف من انخفاض الأسعار

طرطوس- رشا سليمان

لقيت أسعار الخضار والفواكه في بداية الموسم رضى الفلاحين، وحققت لهم هامش ربح جيداً، ولكن في الأيام القليلة الماضية، بدأت الأسعار بالانخفاض، وراحت مخاوف الفلاح من الخسارات المتكررة تزداد بسبب هذا الانخفاض.

وبيّن المهندس نزيه حسن، مدير دائرة التسويق في السورية للتجارة في طرطوس، أنه يتم تسويق الحمضيات والخضار بأنواعها من الفلاحين مباشرة عن طريق لجان التسويق المشكّلة من قبل إدارة الفرع، ويتم البيع في صالات ومراكز الأسواق الشعبية في محافظة طرطوس وفق أسعار النشرة التموينية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأوضح حسن أنه يتم تسويق الخضار والفواكه إلى الفروع غير المنتجة وذلك بالتنسيق معها: (حماة، السويداء، دمشق، ريف دمشق، حلب، دير الزور)، حسب حاجة كل فرع وقدرته على التصريف، مشيراً إلى أن كمية الإنتاج المسوق وسطياً تبلغ بمعدل ٢٠ طناً أسبوعياً، ويتم نقل الكميات المسوقة إلى الفروع بآليات المؤسسة، ومن أرض الفلاح مباشرة، وبالتنسيق مع اتحاد الفلاحين.

وبخصوص الأسعار قال: الأسعار لهذا العام مريحة للفلاح، وتغطي الكلفة، مع وجود هامش ربح، وذلك لقيام المؤسسة بالتخفيف من أجور النقل وحسومات “الكمسيون” في سوق الهال، وإلغاء الحلقات الوسيطة، مشيراً إلى أنه لا توجد حتى الآن صعوبات في العملية التسويقية، وتعمل المؤسسة لزيادة الكميات المسوقة، وتفعيل مراكزها في سوق الهال، لتأخذ دوراً أكبر في البيع.