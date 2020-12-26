الأمانة السورية للتنمية توزع أكثر من 6 مليارات ليرة للمتضررين من الحرائق في ريف اللاذقية

أنهت الأمانة السورية للتنمية المرحلة الأساسية من توزيع التبرعات المالية في محافظة اللاذقية حيث وزعت 6 مليارات و215 مليوناً و 498 ألف ليرة سورية.

وأوضحت الأمانة في بيان أن التوزيع استمر 13 يوماً وشمل 15881 “متضرراً من الحرائق” في 231 قرية مشيرة إلى أنه سيكون هناك مرحلة لاحقة ترميمية لتوزيع التبرعات في اللاذقية بعد وصول الملاحق النهائية لأسماء المتضررين من اللجنة المختصة.

وخصصت الأمانة السورية للتنمية مبلغ 8 مليارات ليرة سورية من التبرعات المالية التي ساهم فيها كل السوريين خلال الأسابيع الماضية التي أعقبت موجة الحرائق لتعويض المتضررين ويتم تقديم هذا المبلغ كدعم مادي لتعويض المزارعين عن إنتاجهم المفقود للموسم الحالي نتيجة للحرائق ويحصل كل متضرر على ما نسبته 60 بالمئة من الدفعة الأولى للتعويض الذي قدمته الحكومة للمتضررين هذا العام 2020