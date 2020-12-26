نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام يؤكد أن ماجرى في بطولة دمشق غير مقبول

في أول ردّ على ما نشرته “البعث” حول الأخطاء التي رافقت بطولة دمشق للقوة البدنية والتي كادت تنتهي بكارثة، أكد نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية بلال بحصاص أن البطولة بكل تفاصيلها التنظيمية والفنية لم تكن مقبولة أبداً، وأشار بحصاص إلى أن ماحصل تمّت مناقشته خلال اجتماع الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي وتمّ الاتفاق على أن يكون هناك إجراءات لمحاسبة المقصّرين والمخطئين لتلافي تكرار مثل هذه الثغرات التي تشوّه صورة اللعبة والقائمين عليها.

ووعد نائب رئيس الاتحاد بأن تكون الفترة المقبلة مختلفة من حيث شكل البطولات الداخلية، إن كان لبناء الأجسام أو القوة البدنية، مبيناً أن اللاعبين يستحقون خوض المنافسات في أفضل الظروف إن كان صحياً أو لوجستياً أو مادياً.

أما عن الخطوات المقبلة لعمل الاتحاد بعد أن تمّ زيادة عدد أعضائه، فقال بحصاص: الاتحاد يضمّ مجموعة من الخبرات المتميّزة، ونسعى لاستثمار هذه الخبرات لمصلحة اللعبة في المقام الأول، وسعينا بالتعاون مع الأعضاء سيكون لاستقطاب جميع الأبطال المبتعدين وسماع مختلف وجهات النظر للوصول لأفضل القرارات، فباب العمل مفتوح للجميع ولن ندخر أي جهد لإنصاف أي لاعب أو مدرّب تعرض للظلم، فنحن موجودون لخدمة اللعبة إن كان بناء الأجسام أو القوة البدنية، وهدفنا هو الوصول بهما لمنصات التتويج الدولية وتوفير أفضل الظروف لممارستهما على الصعيد المحلي.

“البعث”