تنافس قوي في ماراثون الإرادة والحياة والجيش بطلاً

اللاذقية– خالد جطل

توّج فريق الجيش بلقب ماراثون الإرادة والحياة الذي استضافته محافظتا حماة واللاذقية، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 13 محافظة ونادي الجيش، وحلّ فريق دمشق في المركز الثاني وريف دمشق في المركز الثالث، وكان السباق قد انطلق صباح أمس الجمعة من ساحة العاصي في مدينة حماة وصولاً إلى ضريح القائد المؤسّس حافظ الأسد في مدينة القرداحة مروراً بعدد من القرى والمدن، وهي محردة وسلحب والنهر البارد وبيت ياشوط عن طريق نقطة الشعرة، وبلغت مسافة الماراثون 120 كم تتابع، وشارك كل فريق بستة لاعبين وأربع لاعبات.

رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في اللاذقية رشا الشمالي أشارت لـ”البعث” إلى أن ماراثون الإرادة والحياة وجّه رسالة للعالم أجمع بان شعب سورية يعشق السلام والمحبة ويعمل لتجسيدهما على مستوى العالم، مبينة أن المشاركين بالماراثون تنافسوا بروح رياضية توّجت بالوصول إلى ضريح القائد المؤسّس حافظ الأسد ليجسدوا مقولته الخالدة: “إني أرى في الرياضة حياة”.

وأضافت الشمالي: الماراثون كان يضجّ بالحياة، حيث وجدنا أن المدن والقرى التي كانت ضمن مسار السباق تحوّلت إلى ما يشبه تجمعات للفرح، إذ قام أهالي القرى والمدن باستقبال المشاركين بالترحاب والأهازيج معبّرين عن أصالة ريفنا المعطاء.

وحول مساهمة اللاذقية في استضافة الحدث قالت الشمالي: محافظة اللاذقية قدّمت كافة التسهيلات لإنجاح السباق وتمّ استقبال المشاركين عند الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية مع محافظة حماة في منطقة الشعرة، وتمّ إنشاء 6 نقاط إنعاش لتزويد المتسابقين بالماء والعصائر، واخترق المتسابقون طرق عدة مناطق، منها الشعرة وبيت ياشوط وعين الشرقية ورأس العين وجبلة وأتوستراد القرداحة وصولاً إلى ضريح القائد المؤسّس، حيث تميّز السباق بالمنافسة القوية بين المشاركين، ومشاركة اللاذقية جاءت لتأكيد سمو مكانة الرياضة ودورها في تجسيد أواصر المحبة، ونجاح السباق تأكيد على عودة الحياة لرياضتنا.