رسم الخطّ العربي في نشاط تفاعلي للمسرح المدرسي في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

أقامت دائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنيّة في مديرية تربية اللاذقية، وبإشراف قسم الفنون الجميلة نشاطاً ثقافياً تفاعلياً في تمكين اللغة العربية عن طريق رسم الخط العربي بأساليبه التقنية المتنوعة، وذلك بمشاركة طلاب من مختلف المدارس في المحافظة: نديم رسلان، إبراهيم نعامة، بديع زيني، وسيم نبيل عيسى، عبد الحليم زمزم، عهد عزيز، وقام بتدريب المشاركين والإشراف عليهم الفنّان الخطّاط عامر الليوا.

وذكرت لـ”البعث” رئيسة دائرة المسرح المدرسي في مديرية التربية الفنّانة المشرفة غيداء محمد أن أهمية هذا النشاط التفاعلي تكمن في توسيع وتفعيل الاهتمام باللغة العربية، لغة الضاد، التي تمثّل هويتنا العربية الأصيلة، وذلك عبر تمكين الحرف العربي عند طلابنا بشكله الصحيح وتذوّق فن الخط، وتشجيع أطفالنا على الكتابة بأنواع الخط العربي لبعض من قصائد الشعر العربي، انطلاقاً من أن الخط العربي بجماليته ورسمه يعدّ من أجمل وأروع أنواع الخطوط في العالم، وهذا ما يحفّز ويحتّم الاشتغال المتقن على الحرف العربي فنيّاً وإبداعياً، بما يعطي جمالية أكبر للخط العربي، وأشارت محمد إلى أنّ النشاط كرّس حالة تفاعلية ملموسة بين المواهب الفنيّة المشاركة التي أثبتت من خلال نتاجاتها الإبداعية قدرة على تطوير أدواتها وأساليبها بأشكال تعبيرية متجدّدة.