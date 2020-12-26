رغم تركيب محولات كهربائية.. مطالبة بتحسين الخدمة في درعا

درعا- دعاء الرفاعي

تعمل شركة كهرباء درعا على إزالة آثار الحرب الإرهابية عن المحافظة، وتحسين واقع الكهرباء فيها من خلال تركيب المحولات وصيانة وتأهيل الشبكات الكهربائية المتضرّرة لضمان وصول التيار الكهربائي لكل المناطق.

في هذا الاطار، ركّبت ورشات الشركة العامة للكهرباء في المحافظة محولة كهرباء باستطاعة 360 ك. ف. أ في منطقة سوق سويدان ضمن حي درعا البلد.

وبيّن مدير عام شركة الكهرباء المهندس هاني المسالمة أن الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها تهدف إلى تأمين عودة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق التي تضرّرت بفعل الأعمال الإرهابية،حيث سيتمّ في غضون يومين وضع مركز تحويل سوق سويدان في الخدمة بعد إعادة تأهيله والانتهاء من عمليات شدّ الشبكات ومدّ كابلات المخارج اللازمة لإعادة تأهيل هذا المركز، كما تواصل ورشات الصيانة عملها في استبدال شبكة التوتر المنخفص على مركز تحويل سجنة ضمن أحياء درعا البلد أيضاً، والذي سيضمن استمرار وصول التيار الكهربائي لكامل المنطقة بشكل أفضل من السابق.

الأهالي طالبوا شركة الكهرباء بضرورة تحسين الخدمات المقدّمة من جهة استبدال محولات أخرى تساهم في زيادة الطاقة الكهربائية لمنازلهم، حيث تعاني هذه الأحياء من انقطاع متكرّر في التيار الكهربائي، إضافة إلى ساعات التقنين المفروضة من قبل الشركة العامة للكهرباء والتي تزيد عن باقي أحياء المدينة، والتي بدورها عجزت عن تغذية جميع المحطات الكهربائية في المحافظة.