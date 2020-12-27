التايكوندو يختتم العام بفحوصات الدان قبيل المشاركات الخارجية

اختتم اتحاد التايكوندو نشاطاته لهذا العام بإقامة فحوصات لأحزمة الدان الدولي لست درجات، حيث شدّد الاتحاد على التقيّد التام بالتعليمات الخاصة للتقدم للفحوصات، من حيث إكمال الفترة المحدّدة بين كل دان وآخر، واستكمال كافة الأوراق المعتمدة من قبل اتحاد اللعبة وتقديمها حصراً من قبل مدرّب معتمد، ويحسب للتايكوندو مراعاته لأسعار الأحزمة، فهي لا تزال في الحدّ المقبول جداً مقارنةً بباقي الرياضات القتالية.

كما قام اتحاد اللعبة بتعميم قرار حول التقيد بعدم ازدواجية التدريب والتحكيم والجمع بينهما، إضافةً إلى شطب كل شهادات أي مدرب أو حكم لم يتبع دورات صقل وتأهيل لأكثر من عامين، وهذه الجزئية تحديداً مهمة جداً ليس فقط للكوادر التحكيمية والتدريبية وإنما للاعبين والمتدربين الأكثر تأثراً بعدم اطلاعهم على آخر مستجدات مدخلات اللعبة دولياً من قوانين وطرق تمرين وبرامج تغذية نتيجة تقاعس مدربيهم عن إتباع مثل تلك الدورات.

رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي أشار لـ “البعث” إلى أنه سيتمّ اعتماد لوائح مالية جديدة وسيجري العمل بها بدايةً من العام القادم، وهي تشمل فحوصات الأحزمة الملونة والدورات والبطولات والتحكيم، ثم انتقل للحديث عن اختبارات الدان الأخيرة، موضحاً: شارك في الاختبارات الأخيرة 68 لاعباً ولاعبة وبعض المدربين، نجح منهم 38 لاعباً وباقي اللاعبين سنعمل على إعادة الفحوصات لهم في شهر شباط القادم لإعطائهم فرصة لتطوير أنفسهم، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة قام قبل يوم من الاختبارات بعمل دورة سريعة للمتقدمين للوقوف على أخطائهم وتصحيحها لمساعدة اللاعبين قدر الإمكان.

وأضاف ديركي: شهادات الدان الدولي تكون من الأكاديمية العالمية للتايكوندو، ولدى الاتحاد لجنة مكلفة من الأكاديمية لإجراء الاختبارات والفحوصات ثمّ يتم إرسال الأوراق المطلوبة إلى الأكاديمية في كوريا الجنوبية ليصار إلى تصدير هذه الشهادات، فالاتحاد الدولي لا يقبل المشاركة في البطولات الخارجية سواء للأندية أو المنتخبات لمن لم يحصل على شهادات دان دولي.

وحول المشاركات الخارجية أكد ديركي أن هناك مشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في الصين، واعتباراً من بداية العام القادم سيدخل منتخبنا للشباب المشارك في هذه البطولة في معسكر طويل، وبالنسبة لباقي المشاركات فالاتحاد ينتظر أجندات الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي.

سامر الخيّر