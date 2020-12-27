الخدمات الضرورية مستمرة خلال العطلة في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية عدة إجراءات لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث عمّمت المحافظة على جميع المديريات والمؤسسات والشركات العامة لتأمين استمرار العمل وتقديم الخدمات الضرورية. وشدّد التعميم على منع وقمع مخالفات البناء خلال العطلة، وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 بحق المخالفين والمقصّرين عن أية مخالفة تُرتكب في نطاق عملهم.

وفي سياق متصل اتخذت مديرية صحة اللاذقية إجراءاتها لمواصلة تقديم الخدمات الطبّية والصحية للمواطنين بالشكل الأفضل في العطلة من خلال رفع جاهزية المشافي على مدار 24 ساعة، واستقبال جميع الحالات المشتبهة بالكورونا إضافة للحالات الإسعافية، كما تمّ رفد المشافي بالأدوية والمواد الطبية حسب الحاجة، والتأكيد على الطاقم المناوب بضرورة التواصل الجيد وحسن الاستقبال لأي مريض، ورفع جاهزية دائرة الجاهزية والإسعاف والطوارئ، ووضع جدول مناوبات على مدار الساعة. وأكدت مديرية الصحة أن جميع مشافي مديرية الصحة والهيئات المستقلة التابعة لها إضافة لمنظومة الإسعاف جاهزة ومستعدّة لخدمة المواطنين.