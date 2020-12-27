انفجار يستهدف رتلاً لقوات التحالف الأمريكي في العراق

انفجرت عبوة ناسفة اليوم مستهدفة رتلاً لقوات “التحالف” الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة بابل وسط العراق. وأفاد مصدر أمني لموقع السومرية نيوز بأن عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعاً للتحالف الدولي على الطريق الدولي في بابل” دون مزيد من التفاصيل.

وكانت انفجارات مماثلة استهدفت قوات التحالف في العراق خلال الأشهر الماضية ما أسفر عن وقوع أضرار مختلفة.

إلى ذلك ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إن عملية القبض على الإرهابي تمت من خلال كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية شوان مشيرا إلى أنه مطلوب وفق أحكام قانون الإرهاب