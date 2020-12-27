بعد قرار الاحتلال إغلاق سجن ريمون بالكامل .. نادي الأسير يحذر صحة الأسرى في خطر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون في رام الله وبلدات تفوح والكوم في الخليل ودير الغصون في طولكرم واعتقلت تسعة فلسطينيين.

في سياق متصل، أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأحد، سجن “ريمون” بالكامل، بعد الإعلان عن إصابة عدد من السّجانين، والسّجناء الجنائيين بفيروس كورونا.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن إغلاق سجن ريمون يؤكد تصاعد مخاطر احتمالية انتشار الوباء بشكلٍ واسع بين صفوف الأسرى، مع استمرار الإعلان عن مزيد من الإصابات بين صفوف السّجانين، وهم المصدر الأول لنقل عدوى الفيروس للأسرى، لافتًا إلى أنه سيتم أخذ عينات لعدد من الأسرى خلال هذا اليوم.

وأضاف نادي الأسير، أن الإعلان عن وجود إصابات بين السّجانين، يأتي بعد يوم على التصريحات العنصرية التي بثها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حول اللقاح، والمتمثلة بأن إعطاء الأسرى اللقاح لن يكون من ضمن الأولويات، وسيكون مرهونًا بتصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وحذر النادي من خطورة ما يجري، لاسيما مع وجود عدد من الأسرى المرضى في سجن “ريمون”، والذي يقبع فيه نحو 360 أسيراً، موزعين على 7 أقسام.

في الأثناء وتحت عنوان “التطبيع خيانة” شهدت مدينة المحمدية بين الرباط والدار البيضاء وقفة احتجاجية دعماً لفلسطين، ومنعت قوات الأمن المغربية المتظاهرين من متابعة وقفتهم التي نددوا خلالها بالتطبيع، وأكدوا وقوفهم فيها إلى جانب فلسطين وقضيتها وحملوا لافتات تشجب التطبيع وتشدد على أن فلسطين أمانة.

وتستمر التحركات الشعبيّة المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في المغرب، بعد أيام من توقيع اتفاق رسميّ بين الطرفين برعاية أميركيّة.

في السياق ذاته قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “وفداً مغربياً سيتوجه إلى تل أبيب لبحث سبل تعزيز العلاقات بعد التطبيع”.

وفي فيديو نشره على على “تويتر”، تحدث نتنياهو عن المكالمة التي أجراها مع الملك المغربي محمد السادس ودعوته لزيارة تل أبيب.