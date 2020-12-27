حدود جيوسياسية جديدة ومشاكل قديمة

ترجمة وإعداد: عناية ناصر

نحن نعيش في زمن يعتبره الكثيرون جبهة جيوسياسية “جديدة”، إذ تؤثر الحدود الرقمية على الحياة الواقعية. ويدرك معظم الناس أن المفاهيم العميقة، مثل الحرية، تتعارض مع هذه التغييرات الجديدة مع التأثير المتزايد لشركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى. لقد أصبح اختيار التطبيقات في بلد أو آخر أكثر صعوبة بسبب العديد من الحواجز أو حتى المنافسة الاقتصادية بين عمالقة الشركات، والمناقشة السياسية حول ذلك ليست جديدة. فمرة أخرى، تم تمكين القدرات البشرية، ولكن هذه المرة تم ذلك من خلال الأدوات الرقمية، مما أدى إلى تغيير المفاهيم السابقة للمجتمع والسياسة والاقتصاد والحرب. وكشأن الحدود التي تم إنشاؤها سابقاً، تبدو هذه المفاهيم مثيرة وهناك الكثير من النقاش حول نتائج التغييرات الأخيرة. العديد من الأشياء تدفع إلى أقصى حد، فقد أدى التغيير التكنولوجي إلى وضع مشهد جذري جديد أمامنا. وتقود معالجة البيانات وجمعها، والتعلم المستقل، والذكاء الاصطناعي، والوعد ببنية تحتية للجيل الخامس، إلى إعادة التفكير في السياسة. كل منها يؤثر على ما يمكن أن نسميه “سباق القرن الحادي والعشرين لما هو التالي”. بالنسبة إلى الجهات الحكومية، قد يستلزم “ما هو التالي” دفع الحدود السياسية للحصول على الصدارة.

عند استكشاف كيف يمكن أن يحدث هذا، يمكن أن نفكر في ثلاثة جوانب. أولاً، من سيكون له حق الوصول ومن سيكون لديه القدرة على رفضه، والمعروف باسم ديناميكية الوصول ومنع الوصول. والثاني هو من يمكنه الحصول على ميزة فيما يتعلق بالمعرفة وصنع القرار، مما يعطي نفوذاً على المنافسين السياسيين على المسرح الدولي. أخيراً، يمثل الاعتماد المتبادل تحدياً كبيراً من حيث الاستقلال السياسي. بالنسبة لبعض الدول، قد تكون سياسة الارتباط مكلفة، مما يفتح فرصاً متكررة للضغط ضد أي فاعل يعمل ضمن شبكة معينة. في هذه الحالة، سيكون فك الارتباط هو الخيار السياسي المفضل لمن يستطيع تحقيقه. كما نرى الآن، يقترب مفهوم الإنترنت العالمي في إطار مشروع سياسي واحد من نهايته.

مع زيادة أهمية البراعة التكنولوجية، بدأ النمط القديم للتوازن الدولي في التآكل. وظهر المزيد من اللاعبين المؤثرين في توازن القوى الاستراتيجي مع توسع التقنيات، وأخذ الاستقرار القائم على عدد صغير من اللاعبين، متشابهين في هويتهم وأهدافهم بالتلاشي.

يتصاعد التنافس الاستراتيجي، مدفوعاً بالصراع بين القوى العظمى للحصول على القدرات المتعلقة باحتياجاتها العسكرية والاقتصادية والوصول إليها أثناء سعيها لضمان الهيمنة. مع اقتراب انتقال تغير ميزان القوة، أصبح التنافس أكثر حدة، وكان على كل منطقة أن تستوعب نظاماً دولياً أكثر تنافسية وأقل استقراراً. الواقع أننا ما زلنا في موقف دفاعي بشكل عام في العالم الحقيقي، لكننا ندخل في وضع هيمنة هجومية فيما يتعلق بالفضاء السيبراني والفضاء الخارجي. فقد وصف هنري فاريل وأبراهام نيومان في دراسة حديثة وجود مشكلتين تظهران مع توسع ومركزة الشبكات في عدد قليل من العقد المركزية المتعلقة بهيكل الاتصالات والتبادلات المالية والإنتاج المادي ليصبح للمتحكمين بهذه العقد قدرة غير متكافئة على التأثير، وخلق تأثير متباين، نظراً لأن الانتماء إلى شبكة معينة يمكن أن ينطوي على فوائد أقل من تلك التي لها روابط أكثر أهمية. وبهذا المعنى، تظل المكاسب النسبية ضرورية، ويمثل هذا مشكلة لبلدان في مناطق مثل أمريكا اللاتينية. أولاً، فالجمود يؤثر في عالم مترابط على استقلالية البلدان ذات الموارد الأقل. حتى لو تم الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع القوى العظمى، فإن الارتباط التجاري بإحدى هذه القوى والموافقة على الالتزام باستخدام البنية التحتية للاتصالات الخاصة بها قد يحول دون الاتصال بالآخرين، مما قد ينذر بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث يمكن لأحدث الحدود الرقمية أن تخلق مجالات نفوذ. يوفر الرصد الدائم أو “تأثير بانوبتيكون” مزايا تسمح للجهات الفاعلة الحكومية بفهم وبالتالي توقع النوايا والتكتيكات العدائية، مما يساعد على منع أو ردع أو عرقلة الأعمال التي تعتبر خطيرة أو ضد مصالح معينة. في الوقت نفسه، فإن “تأثير نقطة الاختناق” ، الذي يستند إلى امتيازات الدول من خلال القدرات الحالية (الأماكن الجغرافية الهامة، والمواد، وأنظمة التشغيل) ، يحد أو يعاقب على استخدامها في بعض المناطق من قبل أطراف ثالثة. إن استبدالها باهظ الثمن ومؤلم، وهذا يأخذ ضعف الاعتماد المتبادل إلى مستوى جديد. لذلك تستغل الاستراتيجيات الاقتصادية المستخدمة في فن الحكم هذا التأثير للضغط على أضعف الشركاء. مثال على ذلك هو قرار الولايات المتحدة بمنع الصين من الوصول إلى نظام التشغيل أندرويد.

عدة أمثلة تساعدنا على فهم كلا التأثيرين. بين عامي 2010 و 2013 ، تجسست وكالة الأمن القومي الأمريكية على السلطات السياسية وتوجيهات الشركات الرئيسية في البرازيل والمكسيك وألمانيا للحصول على معلومات حول مفاوضات إنتاج الطاقة والمعاملات المالية والمشاريع، باستخدام العديد من أدوات الإنترنت للوصول إلى معلومات الملكية، مما يساعد على تقدم الولايات المتحدة في فهم الشركات لبيئة الأعمال. في الوقت نفسه، نشر (GCHQ) المكافئ البريطاني لوكالة الأمن القومي) برنامجاً مشابهاً لهدفين هو الوصول إلى شبكات الاتصالات الأرجنتينية، ومراقبة حركة المعلومات والمعلومات الهامة حول الأرجنتين. والثاني هو حملة للتأثير على الآراء العامة في العديد من البلدان المختلفة بشأن الجدل حول جزر مالفيناس (جزر فوكلاند) ، والمعروفة باسم “عملية كيتو”.

في عام 2020 ، تم اختراق أجهزة الكمبيوتر، ولكن التطور الأكثر إشكالية وإزعاجاً هو أنه يمكننا اختراق العقول بشكل جماعي. في حقبة ما بعد الحقيقة ، تبدو العبارة القديمة “أريد أن أصدق” من سلسلة X-Files التلفزيونية في التسعينيات صحيحة، فكثير من الناس مستعدون لتصديق ما يريدون تصديقه. في الوقت نفسه ، ينشأ قدر أكبر من التشاؤم تحسباً لسيناريو متصدع ينشأ نتيجة للتحول الاجتماعي. لا أحد يعرف ما سيحدث، لكن يعتقد أن لدينا الحل الشامل لكلا السيناريوهين: التعددية، “تعددية الأطراف”، كما نعرفها، أكثر ارتباطاً بالقرن العشرين من القرن الحالي. وقد استرشدت أنظمة الحد من التسلح ، وخاصة أنظمة الأسلحة النووية ، بهذا المنطق. عندما نطلب من العالم الالتزام بمعايير القرن الماضي في معالجة الانتشار الجديد للتكنولوجيا بين الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء وسط التطورات الجديدة ، فإننا لا نضع الأطر الجديدة التي ظهرت في الاعتبار، حيث تعمل هذه الأطر وفقاً لمنطق التقييد الذاتي بدلاً من الاستجابة لمحاولات السيطرة أو العقوبات. لهذا لن تستمر الحوكمة الدولية من خلال هذه الأنواع من الاتفاقات، وأفضل ما هو موجود الآن نظام معقد وفضفاض يلتزم بالتنازلات.

إن ظهور وتعزيز “الحوكمة الرشيقة”، التي يمكنها التعبير عن منطق وأهداف وإجراءات مختلفة للتنقل في الحاضر، هي طريقة أفضل للتفكير في الحوكمة. والجهات الفاعلة الحكومية ذات الوزن المنخفض، والجهات الفاعلة الوطنية للشركات ذات الأهمية المتزايدة في الشؤون الدولية، والمجتمع المدني المهتم بمنافذ محددة سوف تطالب بالحوكمة حيث يتم حساب “أصحاب المصلحة المتعددين”.

في الوقت الحالي، هناك وجهتا نظر حول كيفية متابعة الحكم. تضغط روسيا والصين من أجل اتفاقيات متعددة الأطراف، لأنه لديهما مجال خاص يخضع لإشراف حكومي كثيف. في الوقت نفسه، يروج الغرب للحكم متعدد الأحزاب، حيث يتمتع مجاله الخاص بقدر أكبر من الاستقلالية. في حين إن الأمر قد يبدو متناقضاً، فإن التفكير بـ “الضخامة” في السنوات المقبلة يتطلب المزيد من العمل المكثف في المجالين الدبلوماسي والأمني. من الأكثر جدوى بالنسبة لعدد صغير من الجهات الفاعلة تبادل الآراء بشأن قضايا وموضوعات محددة والعمل على الاتفاقات التي تناسب هذه الجهات. من هنا يكمن مستقبل عالمنا الرقمي في النهوض بالبنية التحتية للاتصالات، ويعتمد ذلك على بناء الثقة بين اللاعبين الرئيسيين وتجنب المنافسة الشديدة على النفوذ.