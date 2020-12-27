حلب تودع العام بمهرجان تكريمي.. و”المعلا” يطلع على المشاريع الاستثمارية

حلب- محمود جنيد

تودّع الرياضة الحلبية العام الحالي بمهرجان تكريمي كبير يجمع أكثر من 300 بطل وبطلة على مستوى الجمهورية في مختلف الألعاب، وذلك يوم الأربعاء المقبل في صالة البطولات في المدينة الرياضية. وذلك بحضور رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا الذي يزور حلب لغرض التكريم، الذي سيعرج معه على المنشآت الرياضية والأندية الحلبية المركزية للاطلاع على واقع الحال وسماع هموم الأندية، والأفكار المتعلقة بالملفات الاستثمارية والمنشآتية.

وفي هذا السياق كشف عضو اللجنة التنفيذية (رئيس مكتب المنشآت والاستثمار) المهندس باسل حاج حسين لـ”البعث” وصول الإحضارات، الخاصة بمشروع تركيب الأرضية الخشبية “الباركيه” لصالة الحمدانية الدولية المغلقة لكرة السلة، موضحاً أن الإحضارات الموردة لمصلحة المشروع الضخم “تركيب الباركيه” وقيمته 800 مليون ليرة، هي عبارة عن الطبقات الحاملة الأساسية الباركيه (OSB)، مضيفاً أن بقية الإحضارات ستأتي تباعاً ضمن مدة زمنية، مرهونة بالظروف.

وأكد عضو التنفيذية الحلبية أن عقد مشروع تركيب الباركيه المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية /الفرع 3/، يتضمن غطاء حماية من العوامل الجوية المختلفة، وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع وهي ستة أشهر قد تختصر، ويتمّ إنجاز العمل في آذار المقبل في حال وصلت المواد، معلناً التحدي بأن المواصفات القياسية العالمية لأرضية الصالة الدولية خطط لإخراجها بأفضل صورة ممكنة بعد نجاح مشروع إعادة تأهيل ملعب الحمدانية، حيث ستخصّص فقط للمنافسات الرسمية و الدولية.

ومن بين المشاريع التي وضعت على قائمة الإنجاز – حسب الحاج حسين – تركيب مقاعد ملعب الحمدانية الجديدة وعددها 14,500 أربعة عشر ألفاً وخمسمائة، بلونها الأحمر المطعم بالأبيض، إضافة لمقترح صيانة هنغارات المدينة الرياضية (تجديدها)، ووضع خطة إعادة تأهيل وصيانة استاد حلب الدولي ضمن خطة 2022.

وختم عضو رئيس مكتب المنشآت و الاستثمار في تنفيذية حلب، حديثه ضمن المحور المنشآتي، بالتأكيد أنه لن يكون مسموحاً بأي شكل من الأشكال تخريب المنشآت المعاد صيانتها وتأهليها، ومن سيعبث بها سيتحمّل المسؤولية، ويدفع غرامات التعويض والصيانة، مناشداً جماهير الأندية بأن تساهم في الحفاظ على المنشآت الرياضية العامة، وأن ترتقي بحالة الوعي في هذا الجانب إلى درجة المثالية التي تعبّر عن أصالتها.

وفي المحور الاستثماراتي كشف المهندس حاج حسين، عن نوايا لإعادة تقييم استثمارات اللجنة التنفيذية وأندية حلب الثلاثة (الاتحاد، الحرية، الجلاء)، حيث شكلت لهذا الغرض أربع لجان، وأشار إلى التوجه للاستفادة من أرض المدينة الرياضية، وعرضها ضمن ملتقى الاستثمار السياحي 2021 (مشروع سياحي تجاري)، كذلك عرض مبنى اللجنة التنفيذية القديم ضمن منشآت السابع من نيسان للاستثمار، وتثمير صالات الأفراح تحت مدرجات ملعب الحمدانية.

وختم المهندس حاج حسين بالتأكيد أن هناك نوايا إيجابية لتحسين الأوضاع والارتقاء بواقع العمل المنشآتي والاستثماري، وما يحتاجه هو فقط توفير الاعتمادات.