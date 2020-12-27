حسن حميد

بلى، كان من الطبيعي جداً أن يصدر هذا الكمّ الكبير من الروايات السورية عن الحرب لأنها الصدى الطبيعي أيضاً لما حدث من رجفة اجتماعية كبيرة أصابت البلاد السورية منذ عام 2011 وحتى يومنا الراهن بسبب الحرب التي فُرضت على سورية عبر ظلموت جهول أعمى.

ولم أقصد بكلمة (الكم) الكمية على حساب النوعية أبداً، وإنما قصدت أن كل سنة من سنوات الحرب تناوبت على كتابة أحداثها حوالي عشر روايات وأزيد، جالت في المكان السوري من القنيطرة إلى الحسكة، ومن درعا إلى اللاذقية، وتوقفت عند حالات وأمكنة وشخصيات ومواجع ومآس ومفارقات مثلما توقفت عند بطولات وجسارات وفروسيات أبداها ليس أهل الخنادق فحسب، وإنما أبداها أهالي الأرياف والمدن وهم في حقولهم، وبيوتهم، وطرقهم، وأوديتهم، وكرومهم، ومدارسهم، ومشافيهم، ودور عبادتهم، وفي الدروب أيضاً.

وأظنّ أن هذه الروايات ستكون كتاب السوريين الذي سيقرأ فيه الآخرون ما حدث في سورية حدثاً حدثاً، وستكون مرآتهم التي سيواقفها الآخرون ليروا فذاذة الوطنية السورية وتجلياتها، والناس يجهرون بالقولة الآبدة: بلادي، بلادي!.

من هذه الروايات المهمّة بغناها وروحها الوطنية ومعطياتها ووثائقها، وترابط الثلاثية الجيلية الذهبية فيها والمتمثلة بـ الأجداد والآباء والأبناء، وما فيها من قيم النبل تجاه الثلاثية الذهبية الأخرى المتمثلة: بالأرض والتاريخ والسيادة؛ من هذه الروايات رواية الأديب هزوان الوز وعنوانها (سنوات الدفلى) الصادرة عن دار الفارابي اللبنانية، وفيها حضور جمالي وأدبي وسردي آخر يضاف إلى ثلاثيته الروائية (معرض مؤجل) التي تناولت الحرب؛ مثلما هي مضايفة جمالية أخرى لروايته (كتاب دمشق) التي أوقفها على المكان الدمشقي بوصفه تمثيلاً حيّاً للمكان السوري من جهة، ومرآةً للسوريين وهم يواجهون دموية الحرب الكريهة بالجسارة المعهودة من جهة أخرى.

في هذه الرواية (سنوات الدفلى) يكتب د. هزوان الوز مدوّنة عن الحرب وهو يراها نيراناً مشتعلة في الثياب، والبيوت، والطرق، والمؤسسات، والقلوب، والمبادئ، ويكتب عن الحرب وهو يرى قوافل الشبان وهم في احتشادهم الوطني مواجهة للمنادين بالتدمير والخراب وقطع الرؤوس وإماتة الحياة، ويكتب عن الحرب وهو يرى الأساليب الشيطانية التي نادت بالتظاهر، وإغراء الناس بالمال والمناصب والرتب مرة وتهديدهم بالموت مرات، لهذا تتجلّى صور الخطف، واقتحام البيوت ليلاً، وبث الشائعات الرجيمة، ونشر ثقافة الخوف، والقول إن كل شيء انتهى، وأن الدنيا تبدأ دورة جديدة في سورية قائمة على الدم، والقتل، والاغتصاب، وقهر الناس، وتدمير الأمكنة، ودورة تنادي بالماضي الظلامي، مثلما تنادي بالقطع مع الحداثة والمدنية والعلوم. وقد تخيّر الدكتور هزوان الوز طريقة لكتابة أحداث هذه الحرب وحادثاتها من خلال ما عرفته السرديات الإغريقية القديمة القائمة على الخبر وصداه، والحدث واستطالاته، حيث يبدو حامل الخبر أو ناقله، ثم تنداح حالات التصادي، وبهذه الطريقة وفّرت الرواية لنفسها عيناً إضافية ترى الأحداث في تقابلها ومواجهاتها وتضادها لأن أحداث الحرب وأخبارها قائمة دائماً على ثنائية التضاد، كل طرف منها له مؤيداته، وليس من مسرح لهذه الثنائيات سوى الذات التي حباها الله بالعين الرائية والحسّ الآدمي الذي ماز المقدس من المدنس.

وفي الرواية (سنوات الدفلى) مقطع وثائقي عريض يدور حول مفهوم المدرسة ومعناها، كونها هي كتاب المستقبل والأحلام، وما شاب هذا المفهوم من لغط وكلام باهت بارد حول تغيير المناهج في زمن الحرب، والتقولات التي ظلّت، بعد فحصها، تقولات فحسب، لأن تشويه المناهج والدوران حولها كان جزءاً أصيلاً من آثار الحرب، أما المغايرات التي عرفتها فكانت جزءاً أصيلاً رام بناء الشخصية الوطنية.

رواية (سنوات الدفلى) ملأى بالطعوم الغارقة في المرارة التي عرفها كل بيت سوري، ولكنها ملأى أيضاً بالطعوم التي تتركها البساتين وقد ازدانت بالخضرة والألوان والثمار والبهجة الآسرة.

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