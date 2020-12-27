قسد العميلة تشن حملة اعتقالات في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة

واصلت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على شن حملات مداهمة طالت قرى في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا (قسد) داهمت مدينة الطبقة بريف الرقة واختطفت مدنيين اثنين واقتادتهما إلى جهة مجهولة لزجهما في معسكرات التدريب الخاصة بها للقتال في صفوفها. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا اختطفت أيضا ثلاثة مدنيين بحملة مداهمات طالت عدداً من المنازل في حي مفرق الجزرة غرب مركز الرقة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف الحسكة قالت مصادر محلية إن ميليشيا قسد شنت حملة مداهمات طالت عدداً من القرى في محيط بلدة مركدة جنوب الحسكة واختطفت عدداً من المدنيين من سكان هذه القرى.

كما اختطفت ميليشيا قسد ثلاثة مدنيين بعد مداهمتها مدينة الشحيل شرق دير الزور وفق ما ذكرت مصادر محلية.

عدوان تركي على محيط تل تمر بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية عدوانها على المنازل بريف الحسكة حيث استهدفت بالمدفعية قرى وبلدات في محيط تل تمر 40 كم شمال مدينة الحسكة وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة التي أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية استهدفت منازل المواطنين في محيط تل تمر ما تسبب بوقوع دمار في المنازل والممتلكات.