600 مليار دولار احتياطي روسيا من الذهب والعملات

ارتفع احتياطي روسيا من المعدن النفيس (الذهب) والعملات الأجنبية، ويتجه صوب مستوى 600 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي. وقال البنك المركزي الروسي إن احتياطيات روسيا الدولية بلغت بحلول 18 كانون الأول الجاري 593.6 مليار دولار، مقابل 587.1 مليار دولار سجلتها في 11 كانون الأول 2020، ويعني ذلك أن الاحتياطيات ارتفعت بواقع 6.5 مليارات دولار خلال أسبوع، حيث يرجع ارتفاع قيمة الاحتياطيات إلى «إعادة تقييم إيجابية لسعر الصرف، وارتفاع أسعار الذهب».

ويتألّف احتياطي روسيا الدولي من الذهب والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

يُذكر أن روسيا تحتلّ حالياً المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي لمناجم الذهب بعد أستراليا والصين، والمرتبة الخامسة عالمياً في احتياطيات المعدن النفيس، وتصدّرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولاً مثل الصين والهند. إلى ذلك، ارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة الجمعة، إذ تخطّى مستوى 90 مقابل اليورو، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرّر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تمتلكها.