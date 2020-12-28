الاتحاد الأوروبي يقر الاتفاق التجاري مع بريطانيا لما بعد بريكست

أقرت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم الاتفاق التجاري بين الاتحاد وبريطانيا لمرحلة ما بعد بريكست.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سفراء الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل.

ونقلت الوكالة عن ناطق باسم رئاسة الاتحاد قوله على تويتر “وافق السفراء بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بدءاً من 1 كانون الثاني 2021”.

ومن المتوقع اعتماد الاتفاق رسمياً من قبل الحكومات الأوروبية يوم غد بينما سيصوت مجلس العموم البريطاني عليه بعد غد.

وكان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دخل حيز التنفيذ في الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2020 بعد مفاوضات شاقة حوله استمرت عدة سنوات.