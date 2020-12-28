الصدارة حائرة بين الجلاء والثورة وقاسيون في دوري سلة السيدات

مع وصول قطار دوري سلة السيدات لأندية الدرجة الأولى إلى محطته الأخيرة، تُختتم غداً الثلاثاء مرحلة الذهاب بأربعة لقاءات على درجة عالية من الأهمية، وبناءً على النتائج ستُعرف هوية الفريق الذي سيتصدّر مرحلة الذهاب، التي تتنافس عليها أندية الجلاء والثورة وقاسيون، حيث تعرّض كل فريق منها لخسارة واحدة.

الجلاء فرصته قوية بإنهاء الذهاب متربعاً على قمة الترتيب وبفارق السلات عن الثورة وقاسيون، لكن عليه أولاً أن يتجاوز جاره الحرية في اللقاء الذي سيجمعهما على أرض صالة الأسد في حلب (الساعة الخامسة مساء)، وهو قادر على تحقيق الفوز نظراً للفوارق بين الفريقين، خاصة وأن الحرية لم يحقّق سوى فوزين فقط.

الصالة نفسها تستضيف عند الساعة السابعة مساء لقاء العروبة مع جاره الاتحاد في مباراة يسعى من خلالها الفريقان لتحسين الصورة وكسب النقاط للابتعاد عن المراكز المهدّدة بالهبوط للدرجة الثانية.

صالة نادي الوحدة في دمشق تشهد لقاءين، الأول الساعة الخامسة مساء ويجمع الأشرفية مع قاسيون، وللوهلة الأولى يبدو اللقاء محسوماً لمصلحة قاسيون الذي لم يتعرّض سوى لخسارة واحدة، وبعد أن نجح الأسبوع الماضي في إلحاق أول خسارة بالثورة (حامل اللقب) الذي لم يخسر منذ الدوري للموسم الماضي.

وعند الساعة السابعة مساء وفي الصالة نفسها تلتقي سيدات الثورة مع الوحدة في قمة كلاسيكية، ففي الأعوام العشرة الماضية كان اللقاء بينهما قمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كونهما كانا يتنافسان على اللقب، لكن هذا الموسم اختلفت الرؤية، فالوحدة بدا بعيداً عن مستواه ولم يحقّق سوى أربعة انتصارات ويسعى لتحقيق الخامس ولو كان على حساب البطل الذي لن يفرط بالفوز للبقاء في قمة الترتيب.

عماد درويش