بايدن والنظام التركي.. تصريحات عدائية وعلاقات متوترة

د. معن منيف سليمان

شكّل فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة من العلاقات مع النظام التركي، نظراً لمواقفه وتصريحاته تجاه هذا النظام، حيث انتقد بشدّة مراراً وتكراراً علاقات الحكومة الأمريكية مع نظيرتها التركية. وكانت له مواقف حادّة من رئيس النظام التركي في عدّة مسائل وقضايا دولية متهماً إياه بالعمل ضدّ مصالح أمريكا، وقد تحدّث فيها عن ضرورة دعم بلاده المعارضة التركية للإطاحة بنظام أردوغان واصفاً إياه بـ”المستبد”.

التوتر بين بايدن وأردوغان يرجع إلى سنوات مضت حين كان الأول نائباً للرئيس الأمريكي السابق أوباما، حيث بدأت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بالتراجع، وبالتحديد في الولاية الثانية للرئيس أوباما، بسبب تعاون إدارة أوباما مع تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) المناهض للنظام التركي.

بدأت المواجهة بين الطرفين عندما اتهم بايدن أردوغان في خطابٍ له في شهر تشرين الأول 2015، بدعم تنظيم “داعش” الإرهابي، تبعه اعتراض تركي على التصريحات وطلب اعتذار رسمي، صدر لاحقاً من بايدن ومن البيت الأبيض.

وخلال لقاء أردوغان وبايدن في أنقرة عقب المحاولة الانقلابية في 15 تموز 2016، نفى بايدن صحة الادعاءات بعلم واشنطن بمحاولة الانقلاب قبل وقوعها، إلا أن تصريحاته لم تكن مقنعة للنظام التركي.

يقول العضو السابق في الكونغرس الأمريكي فين ويبر: إن بايدن سيتعامل بشدّة أكثر فيما يخصّ العلاقات مع تركيا، فيما ذكر أستاذ العلاقات الدولية في أنقرة علي باكير أن بايدن لم يتح للنظام النركي فرصة الشك حتى بنياته أو طبيعة سياساته القادمة، إذ افتتح حملته الانتخابية قبل مدّة بتصريحات عدائية ضدّ أردوغان، ويضيف: “بالنسبة إلى الأتراك فإن تاريخ بايدن وموقعه السابق كنائب لأوباما يشيران إلى أن سياساته ستكون عدائية عندما يتعلّق الأمر بتركيا أو مصالحها، فأجندته وأولوياته تتناقضان بشكلٍ تامّ مع أنقرة، خاصة إذا كان سيتبع المسار السياسي نفسه الذي سلكه أوباما سابقاً”.

وأشارت صحيفة “حرييت” التركية إلى أن العلاقة بين واشنطن وأنقرة ستكون جدلية في حقبة بايدن، ولاسيما في قضايا عدّة من الصعب التنبؤ بشأنها حالياً، منها حرية التعبير في تركيا التي ستدخل في أجندة الولايات المتحدة، فيما أوضحت صحيفة “خبر ترك” أن المشكلة الكبرى في بايدن هي نظرته لتركيا بأنها بلد يقوّض المصالح الأمريكية في المنطقة، مبينةً أنه كان واحداً من أولئك الذين دافعوا عن فرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الروسية، لكن دعم ترامب القويّ لأردوغان أعاق هذه الجهود.

ونقلت الصحيفة التركية عن مقربين لبايدن أن مسألة العقوبات ضدّ تركيا هي الأولوية السابعة للمرشح الديمقراطي في سياسته الخارجية، وهو مصمّم على تنفيذها بحلول شهر آذار المقبل.

وعلى الرغم من التوتر الظاهر بين روسيا وتركيا وخلافاتهما في مسائل وقضايا عديدة، قرّر نظام أردوغان تجاهل كل الضغوطات الأمريكية والأوروبية والتوجه لشراء منظومة الدفاع الجوي “إسـ 400” على الرغم من التهديدات بعقوبات أمريكية وتعليق برنامج مقاتلات “إفـ 35” مع تركيا.

إن تأجيل العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب منظومة الدفاع الجوي “إس- 400″، استند إلى أن نظام أردوغان لن يقوم بتفعيل المنظومة الروسية، ولكن الاختبار الذي أجري في مدينة سينوب على البحر الأسود لها، يحتّم جلب القضية على الطاولة مرّة أخرى، لذلك فالاضطرابات بين البلدين قائمة بغضّ النظر عن اسم الرئيس، لكن خسارة ترامب أيضاً تعني أن أردوغان لن يجد من سيحاوره في البيت الأبيض.

كان بايدن قد أعلن عن نيّته أن يجعل تركيا تدفع الثمن بخصوص شرائها منظومة “إس- 400 الروسية”، ويُعدّ هذا الإعلان مؤشراً على أزمة محتملة في العلاقات التركية- الأمريكية في عهد بايدن، وأن الرئيس المقبل سيتعامل مع هذا الأمر بشكل صارم وشديد، وقد يخلق توتراً أكبر. كما اتهم بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريسن، تركيا بتأجيج الصراع في قره باغ، عبر إرسال السلاح لأذربيجان. ودعا كذلك إلى استبعاد أنقرة من أية جهود دبلوماسية في الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان.

ولا تقف تصريحات بايدن بخصوص تركيا عند هذا الحدّ، فقد كان ضدّ قرار إعادة آيا صوفيا مسجداً، وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في كانون الثاني الماضي، قال إن الولايات المتحدة “تحتاج إلى إتباع نهج مختلف تماماً مع أردوغان”. واتهم أنقرة بإثارة التوتر في شرق المتوسط. وطالب بمزيد من الضغط على تركيا لتخفيف التوتر مع اليونان.

وكانت أكثر تصريحات بايدن إثارة للجدل بخصوص تركيا تلك التي أدلى بها بخصوص دعم المعارضة التركية وإيصالها للسلطة عبر الانتخابات، وقد قوبلت هذه التصريحات باستنكار شديد من النظام التركي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: “إن تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حول تركيا تزيد صورة الولايات المتحدة سوءاً في تركيا والعالم”.

يمكن القول إنه مع انتخاب جو بايدن، رئيساً للولايات المتحدة، وتهديده لتركيا بتغيير سياسات أمريكا تجاهها، فإن العلاقات التركية الأمريكية مقبلة على مستقبل مجهول. وعلى الرغم من كل ما سبق يجب الانتظار لرؤية كيفية تحوّل هذه التصريحات السلبية لبايدن إلى سياسات فعلية تجاه تركيا.