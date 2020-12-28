تباطؤ وتيرة نمو الصادرات الألمانية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا تراجع وتيرة نمو الصادرات الألمانية خلال تشرين الأول الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الصادرات الألمانية سجّلت في تشرين الأول الماضي نمواً بمعدل 8. 0% شهرياً بعد نموها بمعدل 3. 2% شهرياً خلال أيلول الماضي، في حين كان المحلّلون يتوقعون نموها بمعدل 2. 1%.

وزادت الواردات الألمانية، بنسبة 3. 0% بعد زيادتها بنسبة 2. 0% في أيلول الماضي، في حين كان المحلّلون يتوقعون نموها بمعدل 1% خلال تشرين الماضي.

ورغم تباطؤ نمو الصادرات، ارتفع الفائض التجاري لألمانيا خلال تشرين الأول الماضي بعد وضع المتغيّرات الموسمية في الحساب إلى 2. 18 مليار يورو مقابل 6. 17 مليار يورو خلال الشهر السابق. وكان المحلّلون يتوقعون ارتفاع الفائض إلى 18 مليار يورو فقط.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، تراجعت الصادرات الألمانية خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 5. 6% على أساس سنوي، بعد تراجعها في أيلول الماضي بنسبة 8. 3%، وتراجعت الواردات بنسبة 9. 5% على أساس سنوي بعد تراجعها بنسبة 4% خلال الفترة نفسها.