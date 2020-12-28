للمرة الثالثة.. استهداف رتل للتحالف الأمريكي في الديوانية

أفاد مصدر أمني عراقي الإثنين عن استهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على الطريق الدولي في محافظة الديوانية العراقيّة، وقال المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي على الطريق الدولي بمحافظة الديوانية”.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إلى أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانيّة”.

وأوضح بيان الخليّة أن “حادث الانفجار أدى إلى إصابة سائق العجلة وحدوث أضرار بالعجلة”.

وهذا الاستهداف هو الثالث خلال أيام قليلة، بعد استهداف وقع أمس الأحد تبنته سريّة “قاصم الجبارين” في محافظة بابل جنوب بغداد، وعدد من الاستهدافات لأرتال تابعة للتحالف الدول في محافظة المثنى والديوانية وذي قار.