نصر الله: صمود سورية هو الأساس في إفشال الحرب الإرهابية عليها

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن صمود سورية شعبا وجيشا وقيادة افشل الحرب الارهابية التى شنت عليها منذ نحو عشر سنوات.

وأشار نصر الله خلال مقابلة مع قناة الميادين الليلة الى أن سورية تعرضت لحرب شعواء بسبب مواقفها القومية ولا سيما من القضية الفلسطينية وبسبب موقعها الاستراتيجي لافتا إلى أن صمود الشعب السوري والتفافه حول جيشه وقيادته هو الاساس في إفشال الحرب التي شنت على بلاده اضافة الى دور حلفاء سورية.

وأوضح نصر الله أن قدرات محور المقاومة اليوم أكبر أضعاف مما كانت عليه قبل سنوات وقال محورنا استطاع أن يفرض حضوره بقوة فى كل المنطقة وأن يحقق انتصارات وهو اليوم أقوى من أى زمن مضى.

وجدد السيد نصر الله التأكيد على جهوزية المقاومة الوطنية اللبنانية وقدرتها على ضرب أي هدف للعدو الاسرائيلي على امتداد مساحة فلسطين المحتلة لامتلاكها صواريخ دقيقة واسلحة قادرة على ذلك مشددا على أن

المقاومة سترد على عدوان قد يقدم عليه العدو الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية اعتبر الامين العام لحزب الله أن المشكلة تكمن فى غياب الثقة بين الافرقاء السياسيين موءكدا ضرورة الاسراع بتأليفها وان معالجة الوضع الحالي في لبنان تحتاج الى وجود حكومة.