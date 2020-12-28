١٠١ إصابة جديدة بكورونا في سورية وشفاء ٤٨ حالة

أعلنت وزارة الصحة الأحد تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 48 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11033 شفيت منها 5141 حالة وتوفيت 678.

وفيما يلي توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٠

الإصابات :

٢٧ في حمص

٢١ في حلب

١٦ في القنيطرة

١٣ في طرطوس

١١ في دمشق

٧ في دير الزور

٤ في حماة

٢ في اللاذقية

حالات الشفاء :

٨ في دمشق

٨ في حلب

٧ في حمص

٥ في طرطوس

٥ في اللاذقية

٤ في ريف دمشق

٣ في السويداء

٣ في درعا

٢ في القنيطرة

٢ في حماة

١ في دير الزور

حالات الوفاة :

٣ في دير الزور

٣ في درعا

١ في دمشق

١ في طرطوس

١ في القنيطرة

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.