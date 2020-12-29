إفراز وفتح صحائف عقارية في مدينة البعث

القنيطرة- محمد غالب حسين

أنجزت مديرية المصالح العقارية في محافظة القنيطرة إفراز مدينة البعث لـ ٣٦٧ مقسماً عمرانياً سكنياً.

وذكر مدير المصالح العقارية بالمحافظة عبد الرحمن الفياض لـ”البعث” أنه تمّ فتح صحائف عقارية بالمقاسم المفرزة، والبدء بتسجيلها بأسماء المالكين، ليحصلوا على سندات تمليك لمنازلهم، لافتاً إلى أن المدينة بُنيت منذ ثمانية وثلاثين عاماً وبقيت عقاراً واحداً، حتى قامت المصالح العقارية بإفرازها حفاظاً على حقوق المالكين الذين لم يتكبّدوا أية أتعاب مالية في هذا المجال سوى الرسوم التي حدّدتها الأنظمة والقوانين النافذة.

وحول مصير الأبنية السكنية الطابقية بالمدينة، ردّ الفياض بأن العمل مستمر لإفراز كل كتلة طابقية استناداً لعدد الوحدات السكنية فيها، بعد تثبيتها كمقسم عقاري واحد، ليصار إلى تسجيلها وتثبيتها بالصحائف العقارية بأسماء مالكيها.

أما رئيس بلدية مدينة البعث يامن السعيد فقد أشار إلى المتابعة الحثيثة لإفراز مدينة البعث، مثنياً على جهود المصالح العقارية التي أنجزت العمل الذي انتظره المواطنون طويلاً، وحصل أغلبهم على سندات التمليك الخاصة بهم أصولاً.