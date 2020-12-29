بالصور- المهندس عرنوس يطلق العمل في مشروع القطاع الخامس للري في منطقة القورية بريف دير الزور

دير الزور- مساعد العلي:

أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على رأس وفد حكومي اليوم العمل في مشروع القطاع الخامس للري الذي يروي أكثر من 3500 هكتار في منطقة القورية بريف دير الزور الشرقي بعد إعادة تأهيله وذلك خلال زيارة يتم خلالها إعادة العمل بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة.

كما أطلق المهندس عرنوس العمل بمشروع القطاع الثالث في ريف دير الزور والذي يروي 10905 هكتارات، بعد إعادة تأهيل محطة الضخ الرئيسية ومحطتي الرفع الأولى والثانية، وشبكات الري والأقنية الفرعية وخطوط نقل القدرة الرئيسية والفرعية وتركيب أربعة محركات مع كامل التجهيزات الكهربائية، بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4.6 مليارات ليرة سورية.

يتبع…