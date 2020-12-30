“أرضنا.. ذهب” احتفالية لإعادة إحياء الغطاء الأخضر

اللاذقية- مروان حويجة

من أجل إعادة إحياء الوجه الأخضر لغابات اللاذقية بعد تعرّضها لنار الإرهاب وإيذاناً بإطلاق حملة تشجير المساحات المتضررة وبمشاركة واسعة من الفعاليات الشعبية والحزبية والرسمية والشبابية احتفلت محافظة اللاذقية بعيد الشجرة التاسع والستين، وشهدت الاحتفالية التي نظّمتها مديرية الزراعة بعنوان “أرضنا.. ذهب” في منطقة خربة سولاس بريف اللاذقية الشمالي حملةَ تشجير واسعة حيث قام المشاركون والمتطوعون بتشجير الموقع الحراجي الذي سبق وتعرّض لحريق بنار الإرهاب وتمّ تشجير ٢٥٠٠ غرسة من أنواع: الخرنوب- الغار- الصنوبر الثمري موزّعة على مساحة ثلاثة هكتارات في موقع التشجير.

وأكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن اختيار هذا الموقع للاحتفال بعيد الشجرة جاء جراء تعرّضه للحرق بفعل جرائم الإرهابيين، وأشار إلى أن عمليات التشجير تنطلق من هذا المكان وبكل الاتجاهات لإعادة البناء والإعمار إضافة لإعادة زرع ما احترق من غاباتنا.

من جهته أوضح الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع الحزب أن اللاذقية بكل فعالياتها وشرائحها العمرية تعبّر اليوم عن حبّها لهذه الأرض والوطن بمناسبة عيد الشجرة وتبعث برسالة لأعداء الوطن بأننا سنعيد بناء وزرع كل ما تم تخريبه أضعافاً مضاعفة لتبقى أرض سورية خضراء ويبقى علمنا خفاقاً وراية حزبنا العظيم عالية شامخة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وذكر مدير الزراعة المهندس منذر خيربك أن انطلاق العيد المركزي من هذه النقطة يأتي للمباشرة بزراعة ١٠٠٠ هكتار على مستوى المحافظة ومن المتوقع أن تتوسع خطة التشجير هذا العام لتصل إلى مليون غرسة من مختلف الأصناف والأنواع، وقد وصلت إنتاجية مشاتل غراس المحافظة هذا العام إلى ١,١٣٦ مليون غرسة حراجية تتوزع على ٢٦ نوعاً.

وأوضح المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة أنّ موقع التشجير تمّ تجهيزه لتتم زراعته على مساحة ٣ هكتارات بحوالي ٢٠٠٠ غرسة وبمشاركة العديد من الفعاليات في المحافظة لافتاً إلى أنه تمّ اختيار الغراس من النباتات الأصلية في المنطقة وهي أنواع حراجية منتقاة بشكل علمي ومدروس، وأشار دوبا إلى أنه ومنذ بدء موسم التحريج أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة اللاذقية حملات تشجير لكافة الجهات الراغبة بإعادة إحياء المناطق المتضررة بفعل الحرائق، وتمّ لغاية اليوم تنفيذ ١٩ حملة تشجير من عدة جهات عامة وحكومية وغير حكومية وأهلية وزراعة ١٩ ألف غرسة على مساحة ٣٠ هكتاراً في مختلف أنحاء المحافظة.