الجولان بكى حاتم علي
القنيطرة – محمد غالب حسين
أيها الفنان/يا ابن الجولان/يا سليل المجد/والسنديان/أنت السنابل والمناجل/العصافير والبلابل
الفن الراقي/وعشق العنادل/إنك البهاء
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حاتم/أيها المبدع/دبوسية/تناديك/القنيطرة/تناجيك/هلا تجيب/يا أيها الحبيب/ما نفع النحيب
بعد/غياب النبلاء
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حاتم/أيها المتواضع/منك الآقاح/رائع أنت/كتجليات الصباح/وبراعم الكستناء
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الزير سالم/أيقونة فنية/مخرج مبدع/ممثل أروع/استحق الفخر/والثناء
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حاتم علي/صديقي/أنا لا أرثيك/أنا لا أبكيك/أنت أرقى من الرثاء/أسمى من البكاء/لأنك بحيرة طبرية
فيق/الزّوية/قامات/من الكستناء
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حزين أنا/تغشاني غلالة/من الشقاء/باكراً رحلت/سريعاً أزهرت/أنت/لم تمتْ/أنت/سهرت/تذكرت
تعبت//فوت/حقاً/مؤلم/أن تدعنا/وأنت/بموسم العطاء