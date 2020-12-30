الرئيس الأسد والسيدة أسماء يشاركان أكثر من 300 طالب وطالبة في تشجير منطقة حرش التفاحة

شارك السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء مع أكثر من 300 طالب وطالبة من الفرق التطوعية لطلبة سورية في تشجير منطقة حرش التفاحة بريف الدريكيش، الذي تعرض للحرائق العام الماضي..

وتأتي مشاركة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد ضمن إطار حملة وطنية تطوعية انطلقت منذ أسابيع وتستمر حتى نهاية شهر آذار المقبل بمشاركة العديد من النقابات والمنظمات والجمعيات الأهلية بهدف زراعة ملايين الغراس الحراجية والمثمرة في مختلف المحافظات السورية.