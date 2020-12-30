“حاتم علي” هكذا يصبح الفنان خالداً

عندما قُتل كليب، يشور أبا نويرة على القوم، أن يرسلوا من يخبر أخاه الزير سالم -الذي ترك الديار وعاش في البراري-بمقتله، لكن أحدهم يخبره بأن خبراً كهذا سيطوف الآفاق وسيصل لأبعد من حيث يكون الزير بكثير.

بعد 20 عاماً على هذا المشهد الذي جاء في “مسلسل الزير سالم” عام 2000-ممدوح عدوان-حاتم علي- المشهد يُعيد نفسه، فخبر رحيل المخرج والممثل السوري حاتم علي، طاف الآفاق كأنما أعراف الأفراس ترى في المدى، وبلغ مبلغاً أنّ كل ما فيه من فجائعية على رحيل أحد أهم أعمدة صناع الدراما المحلية وجعلها تنافس وتتفوق على الدراما العربية الأهم حينها (مصر).

بزغ منه نوراً كان خفياً، السوريون جميعاً بمختلف مشاربهم وثقافاتهم اجتمعوا على رثاء مخرج “أحلام كبيرة- 2004” بأبهى ما يكون الرثاء، بحزن لف القلوب وآلف فيما بينها بعد فرقة دهر وسنون لم يجتمع فيها السوريون كما فعلوا بعيد أن صار هذا الخبر، كما لو أنه جنازة مهيبة تعبر جميع الطرق والضفاف، أما النعش فيرفعه الجميع بكل ما في الجوارح من مشاعر مختلطة، أعاد هذا الفنان الكبير لها اللمعان بعد أن بهتت جداً، مشهد عظيم يليق بفنان عظيم، فلم تفلح أكبر المآسي في جمع السوريين على قلب سوري واحد، كما حدث وفعل خبر وفاة “حاتم علي”، فإن لم تكن العظمة على هذا الحال، فكيف تكون؟ هذا ما يجعل من الفنان خلاقاً ورائداً ومبدعاً أن يكون جامعاً، مؤلفاً للمشاعر، موحداً لشتات الحياة الصعبة، وهذا ما كان من أمر ابن الجولان المحتل، فمن قراه الوديعة، من بين حواكيره وبساتينه وسفوح تينه، ركض الفتى بحلمه فبلغ عنان السماء.

مات حاتم علي “كله” ونعاه الجميع رغم كل المآسي والأوجاع والهموم على أنواعها، وفي الأمر على مهابته وجلله ما يؤكد عظمة هذا الفنان، والخلود الذي حفر أخاديده في الصخر، ليس محتاجاً لعشبة جلجامش، بل للفن الراقي، التنويري، الأصيل، الذي صنعه هذا الفنان ممثلاً ومخرجاً، وإن كان تراجع عنده دور الممثل بما فيه من إغراءات كبيرة، إلا أن توجهه للإخراج كان من نتائجه أن أخرج مارد الدراما المحلية من قمقمه، وها هو يصول ويجول بين البيوت في مصر والخليج وبلاد الشام والعالم العربي، يقدم عروضه المبهرة تلك التي وضع حاتم علي فيها فهمه الخاص للفن ولدوره وأهميته، فكان أن طرز بالزمن أعمالاً درامية تلفزيونية لا تفنى ولا تشيخ، كان من أهمها مسلسل “التغريبة الفلسطينية” –وليد سيف- أيقونة الدراما المحلية، والتي وثق فيها لوجع فلسطين ومنذ بدايات نكبتها ونكبة العرب جميعاً، لتبوء كل محاولات طمس معالم هذه الجريمة بالفشل، فكاتب ومخرج وممثل من الطراز الرفيع يدرك تماما أهمية عمل كهذا لأجل “البارحة واليوم وغدا” –وهو عنوان عمل مسرحي كتبه عام 1998- وهذا ما حدث، ليصبح هذا العمل وثيقة بصرية من لحم ودم، لا تفنى ولا تحترق، تنتقل من جيل إلى جيل، فلا تضيع الحقوق، ولا يُنسى الوطن.

الراحل قبل نهاية هذا العام بيومين، العام الذي افتتحناه بالأسى والكوارث، ها نحن ننهيه بمرثيات مطولة عن هذا الرجل، الذي صار رمزاً للفنان الأصيل والمبدع، في وجدان أجيال عديدة محلياً وعربياً من الجمهور، ارتقى سلم محبة الناس الرفيع هذا خلال مسيرة فنية حافلة، حياة بدأها بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، ثم عرفه الجمهور ممثلاً عام 1988 في مسلسل “دائرة النار”، ليقدم بعدها العديد من الأدوار المختلفة، استطاع فيها لفت انتباه الجمهور المحلي إلى موهبة تمثيلية رفيعة، بعد أن عمل كممثل في ما يقارب الـ30 عملاً تلفزيونياً، قبل أن يتوجه في منتصف التسعينيات إلى الإخراج التلفزيوني، وقدم عدداً كبيراً من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، وكان من أبرز الأعمال الدرامية التي قدمها للجمهور المحلي والعربي، مسلسل “الزير سالم” الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك “الرباعية الأندلسية”، و”التغريبة الفلسطينية” و”الفصول الأربعة”1999- وقد دُبلج مسلسله “صلاح الدين الأيوبي” إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً “صقر قريش” عام 2002 و”ربيع قرطبة” 2003، و”ملوك الطوائف” عام 2005، و”الملك فاروق” عام 2007 و”عمر” عام 2012.

من خشبة المسرح كما ينبغي لكل مبدع في هذا المجال، بدأت تلك الرحلة الشاقة والطويلة والمهمة لهذا الفنان الاستثنائي بما للكلمة من معنى، فلقد كتب في المسرح ثلاث مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زيناتي قدسية بعنوان “الحصار”، كما كتب مسرحية “حكاية مسعود” التي أخرجها زيناتي قدسية لصالح فرقة القنيطرة، ثم مسرحية “مات 3 مرات” عام 1996، و”البارحة-اليوم-وغدًا” عام 1998، و”أهل الهوى” عام 2003.

رحل حاتم علي قبل أن يدخل الستين من العمر بعامين، توفي في مصر أثناء اشتغاله على أحد الأعمال الدرامية الضخمة عن الحرب العالمية الأولى، وعن مرحلة “السفر برلك” بالتحديد وما جرى من أحداث مروعة فيها، أراد هذا الفنان الفذ أن يوثقها بصرياً بطريقته وأسلوبه الذي صار أشهر من نار على علم عند الجمهور العربي والمحلي، لتبقى تلك الأحداث خالدة في الذاكرة الجمعية العربية، فلا يُنسى ويضيع مع الريح ما جرى فيها من أحداث تشيب لها الولدان، وهذا ديدن المبدع أينما حلّ، أن يكون أصيلاً أولاً وقبل كل شيء في نفسه وفنه وحياته، وهذا ما كان من أمر “أبو عمرو”، الذي حقق الخلود قبل أن يلج عتمة خياله ويمضي تاركاً إرثاً فنياً كبيراً ومهماً في تاريخ الدراما المحلية والعربية.

تمّام علي بركات